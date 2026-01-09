Mιλένα Αποστολάκη: «Η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για νέες αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα»

Η Μιλένα Αποστολάκη έκανε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει τους ασφαλισμένους απροστάτευτους απέναντι στις μεγάλες αυξήσεις των ιδιωτικών ασφαλίστρων υγείας και ουσιαστικά ευνοεί τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Υπενθυμίζει ότι «τα τελευταία χρόνια τα ασφάλιστρα αυξάνονται υπερβολικά (έως και 18% το 2024), με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν ισόβια συμβόλαια που πλήρωναν μια ζωή». Αυτό, όπως λέει, δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών που επέτρεψαν αυξήσεις με αδιαφανείς δείκτες και χωρίς έλεγχο.

Τονίζει ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε έναν δείκτη αυξήσεων (του ΙΟΒΕ) που αμφισβητήθηκε έντονα και καταργήθηκε μόνο μετά από πίεση του ΠΑΣΟΚ. Παρότι ψηφίστηκε νέος νόμος που προβλέπει νέο δείκτη, αυτός δεν θα εφαρμοστεί πριν από το τέλος του 2026, αφήνοντας ένα «κενό» στο οποίο οι ασφαλιστικές μπορούν και πάλι να αυξάνουν αυθαίρετα τα ασφάλιστρα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα δικαστήρια –μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας– έχουν κρίνει καταχρηστικούς τους όρους με τους οποίους επιβάλλονται οι αυξήσεις, όμως η κυβέρνηση δεν ασκεί επαρκή έλεγχο.

Τα δύο βασικά ερωτήματα που θέτει στον Υπουργό Ανάπτυξης είναι τα εξής:

τι θα κάνει άμεσα για να σταματήσουν οι αυθαίρετες αυξήσεις και η εκμετάλλευση των ασφαλισμένων μέχρι να υπάρξει νέος δείκτης,

και αν ο νέος δείκτης θα ισχύσει και για τις ετησίως ανανεούμενες ασφάλειες υγείας, όπου –όπως λέει– επικρατεί πλήρης ασυδοσία.