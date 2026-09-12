«Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα των επιλογών για τη χώρα. Σημείωσε πως δεν αρκούν μικρές διορθώσεις πορείας, αλλά αποφάσεις για την κατεύθυνση, το πώς και για ποιους θα κυβερνηθεί η χώρα, επιλέγοντας τον πολίτη και όχι το σύστημα εξουσίας. Το μήνυμα της κοινωνίας, είπε, είναι ότι «κάτι πρέπει να αλλάξει τώρα».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Επίθεση στην Κυβέρνηση: «Επιστρατεύει και τον φόβο»

Ο Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι «επιστρατεύει και τον φόβο» παρουσιάζοντας τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Χαρακτήρισε τα διλήμματα τύπου «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» ως απόλυτη φαιδρότητα και επικίνδυνα.

7 εμβληματικές παρεμβάσεις για την αλλαγή

Ο δρόμος της προοπτικής και της ευθύνης απέναντι στην παρακμή περνά μέσα από 7 άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ στο πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης:

Αντιμετώπιση ακρίβειας & αυστηροί κανόνες αγοράς.

Νέο παραγωγικό πρότυπο (επενδύσεις, θέσεις εργασίας).

Καλύτεροι μισθοί, εργασιακά δικαιώματα & συντάξεις.

Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.

Προσιτή στέγη, στήριξη οικογένειας & δημογραφικό.

Αναγέννηση Υγείας και Παιδείας.

Κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας και Ενεργειακή πολιτική

Σχετικά με την ακρίβεια, δεσμεύτηκε να θεσμοθετηθεί μια νέα, ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς, ώστε να ελέγχονται τα καρτέλ και να μπει τέλος σε αθέμιτες πρακτικές.

Εξήγγειλε τη θεσμοθέτηση Συνηγόρου του Μικρομεσαίου, τη μεταφορά του ελέγχου στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη δημιουργία Μονάδας Χαρτογράφησης της Αγοράς και την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή.

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Παράλληλα, δεσμεύτηκε για μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπωλίων και στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Στην ενέργεια, υποσχέθηκε μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Σχεδιάζεται η διευκόλυνση μετάβασης σε σταθερά τιμολόγια, η προώθηση μακροχρόνιων συμβολαίων, η επιτάχυνση επενδύσεων σε δίκτυα και η προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες.

Επίσης, θεσπίζεται νέο «Εξοικονομώ» για ευάλωτα νοικοκυριά, εγγυημένη ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και φορολόγηση όπου υπάρχουν «ουρανοκατέβατα κέρδη».

Ανάπτυξη, φορολογία και ελληνική βιομηχανία

Για την ανάπτυξη, εξήγγειλε τη συγκρότηση ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας με την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου, αλλάζοντας παράλληλα την αποστολή του Υπερταμείου σε εργαλείο εθνικής στρατηγικής.

Στη φορολογία, δεσμεύτηκε για επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις, φορολογικά κίνητρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της τεκμαρτής φορολόγησης, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

Σχετικά με τη βιομηχανία, τόνισε ότι θέλει ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία με σύγχρονες βιομηχανικές περιοχές, χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και κίνητρα για εξοπλισμό και έρευνα.

Πρωτογενής τομέας, υποδομές και ξένα κεφάλαια

Για τον πρωτογενή τομέα, ανακοίνωσε τη δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Αγροτικής Γης, επαναφορά της δωρεάν διάθεσης δημόσιας γης σε νέους αγρότες, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και υποσχέθηκε αξιόπιστο οργανισμό ενισχύσεων με διαφάνεια.

Προανήγγειλε τέλος στη Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας, συνδέοντάς την μόνο με παραγωγικές επενδύσεις, και αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην παραμεθόριο, λέγοντας πως «η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανένα».

Για τις υποδομές, ο σιδηρόδρομος αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα του παραγωγικού σχεδίου με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας και αξιόπιστη σύνδεση.

Κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς, συντάξεις και ιδιωτικό χρέος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε «ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις», το οποίο περιλαμβάνει σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, πλήρη αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ΕΓΣΣΕ στον ιδιωτικό τομέα.

Δεσμεύτηκε για κατάργηση του 13ώρου και πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας.

Για τις συντάξεις, εξήγγειλε σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ, αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με μείωση 20%, ξεπάγωμα των επικουρικών και θέσπιση αναλογικής σύνταξης.

Όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, τόνισε την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου Κατσέλη, βάζοντας φραγμό στην ασυδοσία των funds. Έδωσε έμφαση στη δυνατότητα εξαγοράς του δανείου από τον δανειολήπτη, στην υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό και στη θέσπιση ρύθμισης έως 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ταμεία.

Δημογραφικό, στεγαστικό, οικογένεια και υγεία

Το πρόγραμμα για το δημογραφικό και τη στέγαση επικεντρώνεται στο πώς κάθε απόφαση επηρεάζει τους νέους και την οικογένεια. Παρουσίασε το σχέδιο «GenRent» για 40.000 κοινωνικές κατοικίες, άνοιγμα κλειστών σπιτιών με φορολογικά κίνητρα και πλαφόν στις αυξήσεις ενοικίων.

Για την οικογένεια, εξήγγειλε δωρεάν προσχολική αγωγή, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη, μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για παιδιά έως τριών ετών με κριτήρια, μείωση ΕΝΦΙΑ για πολύτεκνους και δημιουργία Ειδικού Ταμείου για το Δημογραφικό.

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Στον τομέα της Υγείας, υποσχέθηκε ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, δωρεάν προληπτικό έλεγχο, νέο Υγειονομικό Χάρτη και μισθολογική αναβάθμιση υγειονομικών.

Για τα ΑμεΑ, δεσμεύτηκε να επαναφέρει τα όρια συνταξιοδότησης γονέων στα 55 έτη και την πλήρη εθνική σύνταξη για αναπηρία άνω του 67%.

Παιδεία και κράτος αξιοκρατίας

Στην Παιδεία, το σχέδιο προβλέπει Πραγματικά Ολοήμερο Δημόσιο Σχολείο, Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο. Δεσμεύτηκε για στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου και κατήγγειλε τη ΝΔ ότι «βάφτισε πανεπιστήμια υφιστάμενα κολλέγια», εξαγγέλλοντας νέο νομοθετικό πλαίσιο για πραγματικά μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια μετά από συνταγματική αναθεώρηση.

Στο κομμάτι του Κράτους, εγγυήθηκε νέο ΑΣΕΠ για αξιοκρατία παντού, μείωση του Υπουργικού Συμβουλίου και των μετακλητών, και θωράκιση της Διαύγειας.

Το νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων θα περιλαμβάνει προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάζοντας τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Στο ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά», απάντησε ξεκάθαρα: «στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία. Στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στο τέλος της σπατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων».

Νέο πρότυπο διακυβέρνησης και αυτοδιοίκηση

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα».

Προανήγγειλε αλλαγή του άρθρου 86, αναθέτοντας την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, καθώς και αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Επίσης, δεσμεύτηκε για συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αναφορικά με την Αυτοδιοίκηση, εξασφάλισε ότι δεν θα μεταφέρεται καμία αρμοδιότητα χωρίς πόρους, ενώ προανήγγειλε την κατάργηση του νέου εκλογικού νόμου για την Αυτοδιοίκηση με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου μετά από διάλογο.