Μήνυμα για «ισχυρά σύνορα» στέλνει ο Μητσοτάκης από τον Έβρο: Η ατζέντα για την εθνική ασφάλεια

Την «ασφάλεια» που εγγυώνται οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας σε πολλαπλά επίπεδα επιδιώκει να αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του επίσκεψη στον Έβρο για το δεύτερο προσυνέδριο του κόμματος.

Η επιλογή της ακριτικής περιοχής βεβαίως ενέχει υψηλούς συμβολισμούς μετατοπίζοντας την ατζέντα από την κοινωνική συνοχή στην οποία είχε εστιάσει το προσυνέδριο στα Ιωάννινα, στην γεωπολιτική ισχύ, την προστασία των συνόρων και την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας.

Ενώ οι σταθμοί και οι συζητήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στοχεύουν στην ανάδειξη της μέριμνας της κυβέρνησης για την ελληνική περιφέρεια.

Μητσοτάκης: Κεντρικό του μήνυμα η εθνική ασφάλεια

Η έννοια της ασφάλειας αναμένεται να τονιστεί σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς ο Πρωθυπουργός θα συζητήσει με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν απόστρατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ψυχολόγο του τοπικού Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και έναν εθελοντή πυροσβέστη.

Διαβάστε ακόμα: Πόρισμα ΝΔ για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη»

Παράλληλα, θα επισκεφτεί τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα και την υπερχείλιση του ποταμού, τις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και το εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου βεβαίως αποτελούν και μία ευκαιρία για τη βελτίωση των δημοσκοπικών ποσοστών της ΝΔ μέσω της περαιτέρω συσπείρωσης δυνάμεων με «όπλο» τις απτές αποδείξεις ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες θωρακίζουν τη χώρα και συγκεκριμένα τον Έβρο έναντι εξωτερικών απειλών αλλά και εσωτερικών αδυναμιών.

Μητσοτάκης: Με το βλέμμα στο Συνέδριο του Μαΐου

Ήδη άλλωστε η ΝΔ «ζεσταίνει» τις μηχανές της στο δρόμο προς το Συνέδριο του Μαΐου. Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης είναι πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπος με αγρότες οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο παράταξης των τρακτέρ τους στον δρόμο προς το Δέλτα του Έβρου ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη και διαμαρτυρόμενοι για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειές τους από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Διαβάστε ακόμα: Παύλος Πολάκης: «Δεν θα χαρίσουμε τη χώρα στη δεξιά του Μητσοτάκη»

Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του επίσκεψη σε πληγείσες περιοχές, προκειμένου να εκπέμψει σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό του πρωτογενούς τομέα.

Την ίδια ώρα το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να υποβαθμίσει τα εσωκομματικά «τζαρτζαρίσματα» με φόντο την αγωνία που εξέφρασε πρόσφατα ο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφορικά με τη δημοσκοπική εικόνα του κυβερνώντος κόμματος και την ειδική μνεία στο DNA της ΝΔ.

«Αν είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος της ΝΔ και έχεις δώσει μάχες και δίνεις καθημερινά μάχες για την παράταξη σου, αν εντοπίζεις κάτι το συζητάς στα συλλογικά σου όργανα και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, δεν βγαίνεις να το λες σε κομματικές εκδηλώσεις μόνο.

Εγώ αν ήμουνα πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις. Δεν βοηθάνε», κάρφωσε τον κ. Δένδια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Επιδιώκοντας να διατηρήσει τις εσωκομματικές ισορροπίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι το θέμα «μεγεθύνθηκε» και δεν υπάρχει πραγματικά. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος και στο κόμμα και στην κυβέρνηση που να μην θέλει άλλη μια εκλογική νίκη την επόμενη φορά, στις επόμενες εκλογές», σημείωσε.