Μήνυμα Κοβέσι: Ο «θόρυβος» για τις δικογραφίες και το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Φλωρίδη

Στο επίκεντρο της πολιτικής και δικαστικής επικαιρότητας βρίσκεται από σήμερα το πρωί η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία ξεκίνησε τον κύκλο των επαφών της στην Αθήνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η επίσκεψη αυτή, που πραγματοποιείται μετά από δικό της αίτημα, έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Ελλάδα βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο της δημοσιότητας.

«Πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας»

Η δήλωση της Κοβέσι κατά την είσοδό της στο υπουργείο ήταν λακωνική αλλά γεμάτη νόημα. «Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ανακοινώσεις για αύριο.

Η φράση αυτή ερμηνεύεται ως μια έμμεση αναφορά στις δικογραφίες που χειρίζεται η υπηρεσία της, οι οποίες συχνά προκαλούν πολιτικές αναταράξεις.

Στη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, βασικός στόχος είναι η διευκρίνιση ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιταγές.

Η επίσκεψη συμπίπτει χρονικά με την ψήφιση στη Βουλή των αιτημάτων άρσης ασυλίας για 13 βουλευτές, αλλά και με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη διαβιβάσει στη Βουλή τρεις νέες δικογραφίες που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά της για πλήρη διαλεύκανση υποθέσεων διασπάθισης δημόσιου χρήματος.