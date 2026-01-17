Το μήνυμα Μαρινάκη για αγρότες, ακρίβεια και πολιτικές εξελίξεις: «Τα λεφτόδεντρα ξεράθηκαν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε εκτενή συνέντευξή του στην Today Press, τοποθετήθηκε για όλα τα ανοιχτά μέτωπα της επικαιρότητας, από τις αγροτικές κινητοποιήσεις έως τη συμφωνία Mercosur και τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης.

Όπως τόνισε, «η κυβέρνηση και οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι αλλά σύμμαχοι», υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος αποτελεί «τον μοναδικό τρόπο να υπάρξουν ή να δρομολογηθούν λύσεις σε δίκαια αιτήματα», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει ανοχή, αλλά «δεν μπορεί μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα να δημιουργεί προβλήματα σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία».

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση ζήτησε εξαρχής διάλογο «με ανοιχτούς δρόμους», προειδοποιώντας πως «αν υπάρξουν άλλες σκέψεις, ο νόμος θα εφαρμοστεί», καθώς «είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και δεν μπορούμε να λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Mercosur, εξαγωγές και προστασία ελληνικών προϊόντων

Αναφερόμενος στη συμφωνία Mercosur, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που «δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό δίχτυ προστασίας για τους Ευρωπαίους και Έλληνες παραγωγούς».

Τόνισε ότι προστατεύονται 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ – μεταξύ των οποίων η φέτα, η ελιά Καλαμάτας και η μαστίχα Χίου – ενώ παράλληλα ανοίγονται νέες εξαγωγικές δυνατότητες σε μια αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Άσκησε επίσης κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «δεν στήριξαν μια συμφωνία με μόνο θετικά για τους παραγωγούς, επιλέγοντας το “όχι σε όλα”».

Ακρίβεια, μισθοί και «τα λεφτόδεντρα ξεράθηκαν»

Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι «όποιος πει ότι δεν υπάρχει ζήτημα ακρίβειας, ζει σε άλλο σύμπαν», διευκρινίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται για «ακρίβεια Μητσοτάκη», αλλά για ευρωπαϊκό φαινόμενο.

Υπενθύμισε ότι από το 2019 έχουν μειωθεί «83 άμεσοι και έμμεσοι φόροι», ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 36% και ο μέσος μισθός κατά 28%.

«Δεν θα ρίξουμε τη χώρα στα βράχια για να γίνουμε πρόσκαιρα ευχάριστοι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας την ατάκα που ήδη συζητείται: «τα λεφτόδεντρα ξεράθηκαν», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μεταρρυθμίσεις, 2027 και fake news

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «οι πολίτες θα μας κρίνουν το 2027 με βάση το τι είπαμε και τι παραδώσαμε», κάνοντας ειδική μνεία στο ψηφιακό κράτος, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της ανομίας.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, τη χαρακτήρισε «μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης, σημειώνοντας ότι «τα fake news είναι μια κρίση που εξελίσσεται» και ότι «οι μισές αλήθειες είναι πιο επικίνδυνες από τα μεγάλα ψέματα».