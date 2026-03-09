Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Κύπρο, η συνάντηση με Μακρόν, Χριστοδουλίδη και οι παρεμβάσεις για τα καύσιμα

Κοινό μήνυμα για την υποστήριξη της Κύπρου και την ευρωπαϊκή ασφάλεια θα εκπέμψουν σήμερα (09/03) από την Πάφο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι που ενεργοποίησε την αποστολή δυνάμεων στη Μεγαλόνησο υψώνοντας ευρωπαϊκή «ασπίδα».

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που απέστειλε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και 2 ζεύγη F-16, ενώ ακολούθησε η Γαλλία αποστέλλοντας εκτός από φρεγάτα και το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην «ασπίδα» της Ε.Ε στην Κύπρο συμπεριλαμβάνονται επίσης η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία. «Όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή ανάρτησή του. Ο ίδιος επιδιώκει να αναδείξει το γεγονός ότι ο ελληνισμός θωρακίζεται ουσιαστικά, καθώς και το ρόλο της Ελλάδας ως παρόχου ασφαλείας και σταθερότητας, αλλά και ενεργού παίχτη στην περιοχή κάνοντας προβολή ισχύος στη γειτονιά της.

Εν μέσω διαχείρισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία να επισημάνει και την αξία της πολιτικής σταθερότητας και ομαλότητας στο εσωτερικό της χώρας ως στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο που η διεθνής πραγματικότητα καθίσταται τόσο αβέβαιη. «αυτό είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης: στα αχαρτογράφητα νερά των διεθνών εξελίξεων, ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι του», είπε.

Οι τρεις ηγέτες στην Κύπρο θα συναντηθούν πιθανότατα στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» όπου έχουν μετασταθμεύσει και τα ελληνικά F-16. Κυριάκος Μητσοτάκης, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να συζητήσουν εφ’ όλης της ύλης και ν’ ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Επί τάπητος θα τεθεί και ο συντονισμός για τους επαναπατρισμούς από τις χώρες του Κόλπου, καθώς και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας για την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος έχει θέσει το ζήτημα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αποστολής «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να συμμετάσχει επίσης αύριο (10/03) στη Σύνοδο που συγκαλεί ο Εμανουέλ Μακρόν για την πυρηνική ενέργεια.

Η κυβέρνηση έχει παράλληλα το βλέμμα στραμμένο στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, από τη διάρκεια του οποίου θα εξαρτηθεί και το εύρος των επιπτώσεων. Τα συναρμόδια Υπουργεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά και έχουν έτοιμα σχέδια θωράκισης των καταναλωτών από φαινόμενα ανατιμήσεων ή αισχροκέρδειας.

«Με την ίδια ετοιμότητα και αποφασιστικότητα η χώρα μας θα αντιμετωπίσει και κάθε αρνητική συνέπεια που πιθανώς να προκύψει από την τελευταία αναταραχή. Είτε αυτή θα αφορά την αγορά της ενέργειας, είτε ορισμένες ανατιμήσεις αγαθών ως επακόλουθο του αυξημένου κόστους παραγωγής και της θαλάσσιας μεταφοράς τους. Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και κυρίως τη βούληση να παρέμβουμε αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Το κάναμε, άλλωστε, στο παρελθόν. Και δεν θα διστάσουμε να το επαναλάβουμε και τώρα, υπό τις νέες συνθήκες», τόνισε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ανάρτηση .

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακοίνωση ενός πρώτου πλέγματος παρεμβάσεων είναι ζήτημα λίγων ημερών. Στο επίκεντρο φέρεται να βρίσκονται τα καύσιμα στην αντλία με την επιβολή ενός είδους πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ υπάρχουν εισηγήσεις και για την επανάληψη του μέτρου του fuel pass.

