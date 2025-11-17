Μενού

Μήνυμα Μητσοτάκη για Πολυτεχνείο: «Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία»

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου, 52 χρόνια μετά.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή | INTIME/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σε μήνυμά του για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι τα μηνύματα των φοιτητών του τότε, «αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή».

Σε ανάρτησή του για την επέτειο, ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι «τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση Μητσοτάκη:

«Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Που διδάσκεται από το χθες, διαμορφώνοντας με αυτοπεποίθηση το αύριο.

Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας. Στηρίζοντας το εισόδημα και μειώνοντας φόρους υπέρ της κοινωνίας.

Αλλά και χτίζοντας ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, στην υπηρεσία του πολίτη.

Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας που έδωσε, αργότερα, παλμό στον Κοινοβουλευτισμό. Και το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για μία Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική. Με τη σκέψη ανοιχτή και το βλέμμα στο μέλλον.»

 

