Το μήνυμα της Κοβέσι, η έμμεση επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη και η επιστροφή του Κυριαζίδη

Ότι η Λάουρα Κοβέσι θα έρθει στα μέρη μας αυτή την εβδομάδα είναι γνωστό. Μαθαίνω ότι πριν από έναν μήνα το γραφείο της αποτάθηκε, μεταξύ άλλων, στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, προκειμένου να κλείσουν ένα ραντεβού. Την απασχολούν βεβαίως οι έρευνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, αλλά επίσης άλλες υποθέσεις, όπως η μεγάλη επιχείρηση που έγινε προ μηνών στο τελωνείο του Νέου Ικονίου και το Λιμάνι του Πειραιά. Εκτός από τον Φλωρίδη, θα δει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ Δημήτρη Μάλλιο κοκ, ενώ θα παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου.

Το σύμφωνο του Αμυρά

Τα Πόθεν Έσχες, εκτός από εισοδήματα, καταθέσεις, δάνεια και ακίνητα, αποκαλύπτουν και γάμους, καθώς οι βουλευτές και υπουργοί καλούνται να παρουσιάσουν και το πόθεν έσχες των συζύγων τους, με τους οποίους έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης. Έτσι χθες μαθεύτηκε ότι ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Γιώργος Αμυράς έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης προ διετίας με τον αρχιτέκτονα Βασίλη Κυριακόπουλο, συνεπώς αυτό εμφανίστηκε και στη δήλωση.

Ναυάγιο με τον Σαμαρά

Βλέπω τη φιλότιμη προσπάθεια του πρωθυπουργού εδώ και εβδομάδες να επαναπροσεγγίσει τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά βλέπω και την απροθυμία της άλλης πλευράς να ρίξει νερό στο κρασί της. Και αν κανείς είχε αμφιβολίες, αρκεί να διάβαζε το άρθρο του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Χρύσανθου Λαζαρίδη στα Νέα Σαββατοκύριακο. "Δεν έσφαλλε επειδή δεν μπορούσε να φανταστεί τις συνέπειες. Έσφαλλε παρ' ό,τι τον είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως! Κι όμως, παρουσιάζεται σήμερα ως η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας». Όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψιν, δεν είσαι η «λύση». Είσαι το πιο σοβαρό ΠΡΟΒΛΗΜΑ", έγραψε για τον κ. Μητσοτάκη ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος να σας θυμίσω ότι είναι και ο speech writer του κ. Σαμαρά και από τους βασικούς του συνομιλητές.

Δεκέμβριο το βιβλίο Τσίπρα

Στις αρχές Δεκεμβρίου θα διαβάσουν οι φανατικοί υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα το πόνημα που ολοκλήρωσε ο πρώην Πρωθυπουργός αυτές τις ημέρες. Η χθεσινή διαρροή ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στα άγνωστα παρασκήνια των ημερών της ανάληψης της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια την «περήφανη διαπραγμάτευση» και το δημοψήφισμα αλλά και στην περίοδο 2019-2023. Καταλαβαίνω πως δεν θα μάθουμε πολλά για το παρασκήνιο της περιόδου που εξελέγη αρχηγός του κόμματος ο Στέφανος Κασσελάκης, αλλά τα περισσότερα έχουν γραφτεί από τον ίδιο τον διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία.

Προοδευτικό προσκλητήριο χωρίς Ζωή και Βαρουφάκη

Πολλά και ενδιαφέροντα είπε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος στο Ertnews υποστηρίζοντας πως η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτικό ψηφοδέλτιο αφορά το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Ο κ. Φάμελλος υπονόησε πάντως ότι σε αυτό το κάλεσμα δεν χωράνε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ούτε ο Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ επεσήμανε πως μιλάει με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά δεν αποκαλύπτει δημοσίως τις επικοινωνίες του με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον οποίο θεωρεί μια από τις προσωπικότητες που μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα υλικά της προοδευτικής αντεπίθεσης. Εγώ λέω πως όλα αυτά μένει να αποδειχθούν στην πράξη και πως ούτως ή άλλως το επόμενο 18μηνο θα έχουμε εκλογές.

Η επιστροφή Κυριαζίδη;

Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι η επανένταξη στη ΝΔ του βουλευτή Δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος είχε μιλήσει με απρεπέστατο τρόπο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και μάλιστα είχε αποδοκιμαστεί με δάκρυα στα μάτια από τη Σοφία Ζαχαράκη. Πολλοί μήνες πέρασαν, ο Κυριαζίδης έκατσε ήσυχος και ψήφισε πάντα σύμφωνα με τη γραμμή της ΝΔ, ενώ δεν έχει διαγραφεί και από το κόμμα της ΝΔ. Συνεπώς, ο δρόμος είναι ανοιχτός και μένει η τυπική απόφαση του κ. Μητσοτάκη για τον χρονισμό. Όπως είναι, η ΝΔ πάντως δεν την παίρνει να έχει απώλειες προς τα δεξιά.

