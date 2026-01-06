Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Θεοφάνια: «Η εορτή μας δίνει δύναμη να μένουμε σταθεροί»

Το μήνυμα του για εορτή των Θεοφανίων εξέδωσε όπως κάθε χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως «κάθε χρόνο, τα Θεοφάνια μας δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας. Ιδίως τώρα, σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις».
«Με την Ελλάδα, ωστόσο, να προχωρεί, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της. Πάνω απ’ όλα, όμως, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας πως η νέα χρονιά βρίσκει τη χώρα μας αισιόδοξη, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες: «Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς ν’ αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια. Όπως και υπεύθυνοι απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία.Στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε λέγοντας: «Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».
