Συνεχίζεται η προσέλευση στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα όπου διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροσώπων στο προσεχές Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων από τις εφορευτικές επιτροπές εκτιμάται ότι η συμμετοχή θα υπερβεί τις 120.000 ψηφοφόρους.

Οι εικόνες του Orange Press Agency δείχνουν ουρές σε Χαριλάου Τρικούπη και στο Περιστέρι και το απόγευμα. Να σημειωθεί ότι στο Περιστέρι η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη που φάνηκε ότι οι δύο κάλπες που είχαν στηθεί δεν ήταν αρκετές, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές και να υπάρχουν καθυστερήσεις και μικρές εντάσεις ανάμεσα σε φίλους του ΠΑΣΟΚ. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, με τη βοήθεια νέων εθελοντών η κατάσταση εξομαλύνθηκε.

