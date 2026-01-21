Μενού

Μητσοτάκης: Ακυρώθηκε η αναχώρηση του για Νταβός λόγω κακοκαιρίας - Ενδεχομένως αύριο η πτήση του

O Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αναχωρήσει σήμερα, (21/01) για το Νταβός, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι
Ακυρώθηκε η αναχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ζυρίχη η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, το βράδυ της Τετάρτης, 21 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αναχωρήσει για την σύνοδο κορυφής στο Νταβός.

Αύριο, Πέμπτη, ενδεχομένως και εφόσον το επιτρέψουν το πρόγραμμά του και ο καιρός, θα πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Ελβετία, όπου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής των ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία. 

 

