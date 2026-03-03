Μητσοτάκης - Ανδρουλάκης σε κρίσιμο τετ α τετ για την Μέση Ανατολή στις 12:00

Τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή πραγματοποιείται μετά από αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00, στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί την Τετάρτη στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ομιλία του θα αναφερθεί και στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών προχωρά σε τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

