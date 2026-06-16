Μητσοτάκης από Βάρη: «Πολλοί νομίζουν ότι κάνω προεκλογική εκστρατεία - Το 2027 οι εκλογές»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθη σήμερα στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκειμένου να επιθεωρήσει τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι.

Από το σημείο της «αυτοψίας», προέβη επίσης σε δηλώσεις λέγοντας: «Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία, επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς.

Θα τους το ξαναπώ ακόμη μία φορά, αυτό το οποίο κάνω εδώ σήμερα το κάνω τρία ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές».

Μητσοτάκης: «Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμα πως «είναι χρέος μας να επικοινωνούμε με τους πολίτες να στεκόμαστε κοντά στις δημοτικές αρχές.

«Η ανάταξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας. Όλα όσα έχουμε κάνει στην Υγεία σηματοδοτούν ότι πέρα από τη στείρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια.