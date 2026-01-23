Μητσοτάκης από Βρυξέλλες για Γροιλανδία: «Να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας στην αξία της ισχύος μας»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες όπου αναφέρθηκε στις ευρωαντλαντικές σχέσεις και στη Γροιλανδία.

Για το Συμβούλιο Ειρήνης και την πρότασή του, ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Για το Συμβούλιο της Ειρήνης νομίζω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο, όχι μόνο η Ελλάδα, σχεδόν όλες οι χώρες έχουμε δυσκολία να συμμετέχουμε. Παρά ταύτα η Ελλάδα υπήρξε πρωταγωνίστρια στην απόφαση 2803 η οποία νομιμοποίησε το Συμβούλιο αυτό και τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ μόνο όμως ως προσωρινή διοίκηση της Γάζας προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα του ειρηνευτικού σχεδίου όπως αυτό έχει συμφωνηθεί.

» Η Ελλάδα έχει άμεσο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέλουμε να είμαστε παρόντες. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι παρούσα και νομίζω ότι η και η κα Κάγια Κάλλας και πολλές άλλες χώρες βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε, αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας γιατί αυτό νομικά μπορεί να είναι δύσκολο – αλλά την με κάποιο τρόπο ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ώστε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό.

» Και ο αρχικός του προορισμός ήταν εξαρχής η ειρήνευση στη Γάζα και η μεταβατική διοίκηση έτσι ώστε να μπορούμε να περάσουμε σε μία φάση ανοικοδόμησής της αλλά και ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει να επιλυθεί ουσιαστικά το παλαιστινιακό πρόβλημα».

Για την Γροιλανδία, και τις σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Δεν είναι μυστικό ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων. Παρά τα αυτά, όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει καλή την πίστη να επιδιώκουμε αυτές οι σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν συμπεριφορές, οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις, οι οποίες δεν θα μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια.

» Σίγουρα, σε σχέση με τον χρόνο στον οποίο συγκαλέστηκε αυτή η Σύνοδος Κορυφής, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, στον βαθμό που ο πρόεδρος Τραμπ χθες αποσαφήνισε, ότι δεν προτίθεται να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες που υποστήριξαν ανοιχτά την Γροιλανδία και ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει έδαφος το οποίο ανήκει στο βασίλειο της Δανίας.

» Από εκεί και πέρα όμως είναι επίσης ξεκάθαρο ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους Και ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης όπου όλοι να γνωρίζουν ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια.

» Νομίζω ότι με πολύ μεγάλη σαφήνεια και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις δηλώσεις του, της οποίας μας ανάγνωσε, που νομίζω ότι αποτυπώνουν το πνεύμα της συνεδρίασης, θέτει αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει πολλές φορές, είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγική σχέση όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε έχουμε κάθε λόγο πάντα να επιδιώκουμε οι όποιες αναταράξεις, και μην κοροϊδευόμαστε, ήταν αρκετές, να είναι πρόσκαιρες και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις που θα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον όλων.

» Η προστασία της Αρκτικής, μπορεί επίσης να είμαστε μακριά από την Αρκτική ως Ελλάδα, είναι όμως μια κρίσιμη προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ, για την ασφάλεια της Ευρώπης, για την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών Πολιτειών. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τυχόν επιρροή της Κίνας ή της Ρωσίας σε μια περιοχή».

Για το πλαίσιο συμφωνίας Τραμπ - Ρούτε για την Γροιλανδία σημείωσε:

«Δεν γίναμε σοφότεροι. Αλλά νομίζω ότι οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας Δανίας και της Γροιλανδίας. Και μόνο τελικά η Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας μπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της Γροιλανδίας.

» Σε αυτό ήταν κατηγορηματική και η Πρωθυπουργός της Δανίας, αλλά νομίζω και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνταχθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα πίσω από αυτή τη θέση. Επαναλαμβάνω, εάν το ζήτημα είναι η προστασία Αρκτικής δικαιολογημένα οι ΗΠΑ έχουν ανησυχία για το θέμα αυτό.

» Είναι μείζον θέμα – μη βλέπετε που για μας είναι πολύ μακριά ο Αρκτικός – είναι όμως ένα μείζον ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας, υπάρχουν τρόποι και μέσω από το ΝΑΤΟ και μέσα από την υφιστάμενη διμερή συμφωνία ΗΠΑ - Δανίας από το 1951 να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο όμως όπως σας είπα της προστασίας και της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας και της Γροιλανδίας».

Για τα διδάγματα από την κρίση ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ για την Γροιλανδία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:

«Η ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία έχει γίνει πια κοινός τόπος. Υπήρξα από τους πρώτους που υπεραμύνθηκε αυτής της προσέγγισης. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα από τότε που το θέμα τέθηκε για πρώτη φορά στη Διάσκεψη των Βερσαλλιών.

» Η Ελλάδα ήταν πάντα επισπεύδουσα. Περισσότερη αμυντική συνεργασία, περισσότεροι πόροι για την άμυνα. Αλλά η στρατηγική αυτονομία περνάει και μέσα από την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Θα έχουμε την ευκαιρία στις 12 Φεβρουαρίου να συζητήσουμε ειδικά το ζήτημα αυτό. Η γνώμη μας θα μετράει όσο πιο ισχυροί είμαστε. Και νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας στην αξία της ισχύος μας. Αυτό είναι κάτι αφορά και την Ελλάδα αλλά και συνολικά την ΕΕ».