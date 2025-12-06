Μενού

Μητσοτάκης από Μαρκόπουλο: «Ανοιχτοί σε διάλογο με τους αγρότες»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με πολίτες στο Μαρκόπουλο και κάλεσε τους αγρότες σε συντεταγμένο διάλογο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει δηλώσεις | Intime
Συνάντηση με πολίτες στο Μαρκόπουλο είχε το μεσημέρι του Σαββάτου ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του κόμματος.

Απευθυνόμενος στους αγρότες, τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, ζητώντας να υπάρξει συγκεκριμένη εκπροσώπηση και σαφή αιτήματα, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε ταξιδιωτική αναλογία για την πορεία της χώρας, σημειώνοντας ότι «το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά».

Επισήμανε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παρέλαβε το 2019, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει τα μηνύματα των πολιτών και προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις.

