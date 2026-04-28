Μητσοτάκης από Ναύπλιο: «Πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης - Δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς το επιτελικό κράτος»

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε δημόσια συζήτηση με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους», στο πλαίσιο του Προσυνεδρίου του κόμματος, που έλαβε χώρα σήμερα (28/4) στο Ναύπλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πήραμε 36 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ ωφελεία των ελλήνων πολιτών - τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό».

Επιπλέον, ανέφερε: «Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μας επέτρεψε μεγάλα πλεονάσματα για να συζητούμε πόσα χρήματα θα επιστρέψουμε στην κοινωνία και ταυτόχρονα να μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος της χώρας, το βάρος που καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της οποιασδήποτε οικονομίας στον κόσμο - στο τέλος αυτού του χρόνου η Ελλάδα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μητσοτάκης από Ναύπλιο: Τι σημαίνει επιτελικό κράτος

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το τι σημαίνει «επιτελικό κράτος». «Επιτελικό κράτος σημαίνει αν κολλήσει κάπου ένα έργο θα χτυπήσει ένα καμπανάκι και κάποιος θα ασχοληθεί - επιτελικό κράτος σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα και να έχουμε προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου στην αρχή του χρόνου - επιτελικό κράτος σημαίνει αυτός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων - επιτελικό κράτος σημαίνει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να την κάνουμε πιο απλή - δεν παρεμβαίνει κάνεις για να καπελώσει κανέναν

Είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης, δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το ταμείο ανάκαμψης - είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη - όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα - τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προσυνέδριο συμμετείχαν οι βουλευτές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελέχη των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Μίλησαν οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος: ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.