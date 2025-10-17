Μητσοτάκης από το νέο Πρωτοδικείο Περιστερίου: «Πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη»

Στα εγκαίνια του νέου Πρωτοδικείου Περιστερίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι η αμφισβήτησή της μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημοκρατική λειτουργία.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου «μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί», υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη πως το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης προχωρά με πείσμα, επιμονή και σταθερή προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου.

«Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα, σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διάβρωσης της κοινωνικής συνοχής και της θεσμικής σταθερότητας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση οφείλει να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν σύντομα τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών. «Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και θα αποτραπεί η καλλιέργεια κλίματος απαξίωσης», ανέφερε.