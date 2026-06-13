Μητσοτάκης από Ρόδο: «Εκλογές την άνοιξη του 2027 - Aυτοδυναμία και συνέχιση της ίδιας πορείας»

Μήνυμα συσπείρωσης και εκλογικής ετοιμότητας από τη Ρόδο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας ενόψει της πορείας προς τις κάλπες του 2027.

Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Ρόδο, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αντιπαραβάλλοντας το έργο της κυβέρνησης με την εικόνα που παρουσίασε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. Παράλληλα έθεσε ως πολιτικό στόχο μια νέα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να συνεχιστεί η πορεία που έχει χαραχθεί τα τελευταία χρόνια.

Κεντρική θέση στην ομιλία του κατέλαβε η οικονομία. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η αύξηση των μισθών και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αποτέλεσαν βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης το 2023, υποστηρίζοντας ότι έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδική αναφορά έκανε στον τουριστικό κλάδο και στη Ρόδο, σημειώνοντας ότι οι συλλογικές ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί οδηγούν σε υψηλότερες αποδοχές για τους εργαζόμενους.

Την ίδια στιγμή αναγνώρισε ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός των τελευταίων ετών έχουν περιορίσει σημαντικό μέρος των ωφελειών που προέκυψαν από τις μισθολογικές αυξήσεις, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η δημοσιονομική πορεία της χώρας επιτρέπει στην κυβέρνηση να συνεχίσει παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στη μείωση του δημόσιου χρέους, παρουσιάζοντάς την ως μια από τις σημαντικότερες κυβερνητικές επιλογές της περιόδου. Όπως ανέφερε, η δυνατότητα της χώρας να αποπληρώνει σταδιακά τα βάρη που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές και ταυτόχρονα δημιουργεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για τη χρηματοδότηση πολιτικών σε κρίσιμους τομείς.

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να τεθεί σε αμφισβήτηση η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας για λόγους εκλογικής σκοπιμότητας, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης της ίδιας οικονομικής πολιτικής και κατά την τελική ευθεία προς τις επόμενες εκλογές.

Δεύτερος άξονας της ομιλίας ήταν η εθνική ασφάλεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρώτη ευθύνη κάθε κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και η προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τις ισχυρότερες και πιο αξιόπιστες Ένοπλες Δυνάμεις της σύγχρονης ιστορίας της.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι όταν χρειάστηκε η χώρα απέστειλε μέσα σε λίγες ώρες δύο φρεγάτες και τέσσερα αεροσκάφη στην Κύπρο, προκειμένου να καταδείξει εμπράκτως τη στήριξή της προς τη Λευκωσία. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι οι επενδύσεις στην άμυνα θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, καθώς αποτελούν, όπως είπε, αναγκαιότητα για μια χώρα που βρίσκεται σε μια περιοχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα κατάφερε να μετατρέψει την προστασία των εξωτερικών συνόρων σε κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της σχετικής συζήτησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι θέσεις της Αθήνας έχουν πλέον υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός τέλος, εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα που βρίσκονται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν παρουσιάζουν ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης και περιορίζονται στην προσπάθεια πολιτικής φθοράς της κυβέρνησης. Αντιπαρέβαλε το κυβερνητικό έργο με αυτό που χαρακτήρισε απουσία εναλλακτικού σχεδίου για τη χώρα, επιμένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο σχέδιο για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, στον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας, στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του κράτους και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων του μέλλοντος, παρουσιάζοντας αυτά τα ζητήματα ως βασικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε στελέχη, μέλη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας να μεταφέρουν το κυβερνητικό μήνυμα στην κοινωνία και να αναδείξουν το έργο που, όπως είπε, έχει παραχθεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Παρουσίασε δε την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ως επιλογή ανάμεσα στη συνέχιση μιας πορείας σταθερότητας και στην επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση και καθαρή εντολή για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των επόμενων ετών.