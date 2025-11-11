Μητσοτάκης από Ροδόπη: «Αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του αγροτικού πετρελαίου»

Πραγματοποιώντας επίσκεψη στη Ροδόπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ανώτατου ορίου για το αγροτικό πετρέλαιο, δηλώνοντας συγκεκριμένα πως «αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες μας».

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι: «Είμαστε σε συνεχη διαβούλευση πως θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα».

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα με τις 3 πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ροδόπη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης θα ξεκινήσει το πρωί με επίσκεψη στη Μαρώνεια.

Θα συνεχίσει το μεσημέρι πραγματοποιώντας επίσκεψη στον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast, ενώ στη 13.00 ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή, προκειμένου να συνομιλήσει με νέους της περιοχής.

Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.