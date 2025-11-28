Μενού

Μητσοτάκης: «Από σήμερα και κάθε Νοέμβριο 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει»

Νέα ανάρτηση για την επιστροφή ενοικίου πραγματοποίησε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει».

Reader symbol
Newsroom
Μητσοτάκης ενοίκιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Tiktok για την επιστροφή ενοικίου | kyriakosmitsotakis_ / Tiktok
  • Α-
  • Α+

Ανάρτηση για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου σε περίπου 900.000 δικαιούχους πραγματοποίησε στο TikTok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Από σήμερα και κάθε Νοέμβριο, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για «μόνιμο μέτρο, το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους».

@kyriakosmitsotakis_

Από σήμερα και κάθε Νοέμβριο, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους.

♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ