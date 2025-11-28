Μητσοτάκης: «Από σήμερα και κάθε Νοέμβριο 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει»

Ανάρτηση για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου σε περίπου 900.000 δικαιούχους πραγματοποίησε στο TikTok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Από σήμερα και κάθε Νοέμβριο, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για «μόνιμο μέτρο, το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους».
