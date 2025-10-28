Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Το μήνυμα της ενότητας να το μεταλαμπαδεύσουμε στη δική μας γενιά»

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και απηύθυνε δηλώσεις με έντονο συμβολισμό.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ημέρα αυτή «αντανακλά την εικόνα μιας χώρας που τιμά τις θυσίες του παρελθόντος της», υπογραμμίζοντας πως το μήνυμα της ενότητας παραμένει διαχρονικό και πρέπει να μεταδοθεί στις νεότερες γενιές.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την παρέλαση «την εικόνα μιας χώρας που σέβεται και τιμά τις ένδοξες τιμές του παρελθόντος αλλά ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».

Όπως τόνισε: «πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους και ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία και κατήγαγαν μια νίκη περήφανη. Αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη δική μας γενιά».

Αναφερόμενος στη σημερινή συγκυρία, σημείωσε: «Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς όμως η στρατιωτική παρέλαση μας κάνει να νιώθουμε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία για την οποία πολέμησαν οι πρόγονοί μας».

Παράλληλα, υπογράμμισε τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων: «οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι στη φάση του σημαντικότερου μετασχηματισμού της ιστορίας τους για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες».

Κλείνοντας, αφιέρωσε τη φετινή παρέλαση «σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια 365 ημέρες τον χρόνο για να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας. Χρόνια πολλά στην πατρίδα και στους απανταχού Έλληνες».