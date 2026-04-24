Μητσοτάκης από την Κύπρο: «Στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων στο μέτρο των δυνατοτήτων μας»

Στην ανάγκη αντιμετώπισης της ακρίβειας αλλά και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής θωράκισης εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευσή του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τη δύσκολη συγκυρία για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δοκιμάζονται από τις παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις και την οικονομική αβεβαιότητα, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους.

«Οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προσέλευσή του στις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι κάθε μέτρο στήριξης θα υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό στη δημοσιονομική ισορροπία, την οποία χαρακτήρισε ως το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται όλες οι εθνικές πολιτικές, αποφεύγοντας υποσχέσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας.

Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, ο Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη στρατηγική σημασία της διεξαγωγής του Συμβουλίου στην Κύπρο, ειδικά σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, τόνισε ότι η αμυντική αλληλεγγύη δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική έννοια αλλά μια εφαρμοσμένη πραγματικότητα.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η άμεση συμπαράσταση της Ελλάδας και άλλων εταίρων προς την Κύπρο, όταν εκείνη βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική απόδειξη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα αντανακλαστικά και τη δύναμη να προστατεύει αυτόνομα τα κράτη-μέλη της που δέχονται απειλές.