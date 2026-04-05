Μητσοτάκης: Αύριο η δήλωση για τον «άρρωστο» ΟΠΕΚΕΠΕ – Στις 13:00 η σύσκεψη για την ακρίβεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλλει δήλωση για την μάχη κατά της διαφθοράς, πριν τη σύσκεψη για την ακρίβεια.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης | EUROKINISSI
Σε μια κίνηση που συνδυάζει την πολιτική «κάθαρση» με τη μάχη για την καθημερινότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του μια έκτακτη δήλωση για αύριο το πρωί (Δευτέρα 06/04), η οποία θα διανεμηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η παρέμβαση αυτή θα αφορά τις εξελίξεις στο κυβερνών κόμμα και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε «άρρωστο οργανισμό». Παραδεχόμενος κυβερνητικές αστοχίες και διαχρονικές παθογένειες, τόνισε πως ο οργανισμός ανήκει πλέον στο παρελθόν καθώς απορροφάται από την ΑΑΔΕ.

Στο εξής, οι έλεγχοι και οι αποζημιώσεις θα γίνονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω δορυφόρων, ώστε να εκλείψει η ανθρώπινη παρέμβαση και οι πιέσεις από τοπικούς παράγοντες.

Αμέσως μετά τη δήλωση, στις 13:00, ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της προγραμματισμένης σύσκεψης.

