Μητσοτάκης: Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ τον χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα κοινωνικά δίκτυα, και ανακοίνωσε σημαντική αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδωρήματα. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1.1.2026.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, στην σχετική ανάρτηση: «Αν δουλεύεις σεζόν το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα αυξάνεται. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300Euro το μήνα στα tips.

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Στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στις περιοδείες μου. Και είμαι στην ευχή θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6000 ευρώ το χρόνο», δήλωσε μέσω TikTok αρχικά ο Πρωθυπουργός.

ΥΠΕΘΟΟ: Αφορολόγητα τα φιλοδωρήματα έως 6.000 ευρώ τον χρόνο

Και συνέχισε: «Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 600 ευρώ, για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλα, προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Ετσι για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει ατα 1000 ευρώ, πρακτικά υπέρτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1.1.2026, άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.

Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουνε σεζόν».