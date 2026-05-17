Μητσοτάκης: Το backstage βίντεο από το 16ο Συνέδριο της ΝΔ και η στιγμή με τον γιο του

Ένα βίντεο με backstage στιγμές από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δημοσιεύτηκε στα social media του πρωθυπουργού.

Το βίντεο ξεκινά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ψεκάζει με λακ τον γιο του Κωνσταντίνο, ενώ στη συνέχεια παρακολουθούμε αναφορές του πρωθυπουργού από το βήμα του συνεδρίου ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έμεινε πιστή στις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2023 αλλά και όσα είπαν ο επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

«Μετά τα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής κρίσης πήρες μια στάσιμη χώρα και την μετέτρεψες σε μια από τις ευρωπαϊκά ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες» ήταν το μήνυμα Βέμπερ.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα από την πλευρά της απευθυνόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε ότι «έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε τόσα πολλά επίπεδα» ενώ ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανέφερε: «είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός γιατί επανατοποθέτησες την Ελλάδα στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας».

«Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030» είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού που συνοδεύει την ανάρτησή του