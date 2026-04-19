Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα»

Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην δύσκολη μάχη που δίνει ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μυλωνάκης και υπογραμμίζει «δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τις τελευταίες εβδομάδες».

«Αναφέρομαι στην ευκολία με την οποία εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες και στη βιαιότητα μιας δημόσιας εμμονικής στοχοποίησης επί τη βάση κατασκευασμένων άθλιων ψεμάτων, που εκπορεύεται σε πολλές περιπτώσεις από εκτελεστές συμβολαίων δολοφονίας χαρακτήρων που ενδύονται τον μανδύα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ανατροφοδοτείται από ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου και δυστυχώς υιοθετείται με ευκολία ακόμα και από αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι εξοργιστικό και ταυτόχρονα βαθιά λυπηρό. Απαιτείται τώρα, περισσότερο από ποτέ, η δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου απέναντι στο φαινόμενο αυτό» συμπληρώνει.

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την άρση της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ. «Γι' αυτό και χαιρέτισα την απόφαση των 11 μελών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δεχτούν την άρση της ασυλίας τους. Τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται.

Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας» αναφέρει.

Επιπλέον υπογραμμίζει ότι στη συζήτηση στη βουλή εξέφρασε, τη στήριξή του προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και την ανάγκη, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. «Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό. Κυρίως, όμως, προχωρώντας ταχύτατα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε οι βουλευτές μας να πάψουν να είναι όμηροι εντυπώσεων. Γιατί είναι η δικαιοσύνη που οφείλει να ξεκαθαρίσει πρώτη και εγκαίρως το τοπίο» υπογραμμίζει.

«Μένουμε, συνεπώς, σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας. Όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση της χώρας και την πρόσφατη εκτίμηση του ΔΝΤ, ότι η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, διατηρώντας ρυθμούς ανάπτυξης ελαφρά χαμηλότερους από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, υψηλότερους ωστόσο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

«Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιπτώσεις από την άνοδο του πληθωρισμού και αν χρειαστεί θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να προσθέσω ότι εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.