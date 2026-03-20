Μενού

Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις εστίαση, σε αφορά» - Το βίντεο για τη συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε στα socials βίντεο με το οποίο απευθύνεται στους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού, εξηγώντας περιληπτικά τις αλλαγές που φέρνει η νέα συλλογική σύμβαση στους μισθούς τους.

Είπε συγκκριμένα: «Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά. Και αν δεν δουλεύεις, στείλε το σε κάποιον φίλο ή φίλη σου που δουλεύει. Υπογράφηκε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό.

Μητσοτάκης: «Έως 1.100 ευρώ ο κατώτατος»

Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς σας. Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% στον κατώτατο μισθό. Πλέον, ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορώνεται από 930 έως 1.100 ευρώ.

Συν τα επιδόματα, όπως 10% για εποχική δουλειά και έως 15% για τουριστική εκπαίδευση. καλύπτουμε έτσι έως και 400.000 εργαζόμενους. Δηλαδή περίπου το 15% των μισθωτών στη χώρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, που υπεγράφη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης».

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ