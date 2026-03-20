Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις εστίαση, σε αφορά» - Το βίντεο για τη συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε στα socials βίντεο με το οποίο απευθύνεται στους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού, εξηγώντας περιληπτικά τις αλλαγές που φέρνει η νέα συλλογική σύμβαση στους μισθούς τους.

Είπε συγκκριμένα: «Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά. Και αν δεν δουλεύεις, στείλε το σε κάποιον φίλο ή φίλη σου που δουλεύει. Υπογράφηκε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό.

Μητσοτάκης: «Έως 1.100 ευρώ ο κατώτατος»

Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς σας. Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% στον κατώτατο μισθό. Πλέον, ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορώνεται από 930 έως 1.100 ευρώ.

Συν τα επιδόματα, όπως 10% για εποχική δουλειά και έως 15% για τουριστική εκπαίδευση. καλύπτουμε έτσι έως και 400.000 εργαζόμενους. Δηλαδή περίπου το 15% των μισθωτών στη χώρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, που υπεγράφη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης».