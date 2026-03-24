Μητσοτάκης - Εμίρης του Κατάρ: Τηλεφωνική επικοινωνία για τη «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ-Θανί είχε το απόγευμα της Τρίτης (24/03) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στον Λίβανο.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και διπλωματία, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη πρόοδος στον διάλογο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.