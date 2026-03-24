Μενού

Μητσοτάκης - Εμίρης του Κατάρ: Τηλεφωνική επικοινωνία για τη «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή

Κρίσιμη τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ για τον συντονισμό των ενεργειών απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
  • Α-
  • Α+

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ-Θανί είχε το απόγευμα της Τρίτης (24/03) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στον Λίβανο.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και διπλωματία, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη πρόοδος στον διάλογο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ