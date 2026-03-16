Μητσοτάκης: Έρχονται μέτρα στήριξης για την βιομηχανία – Ανακοινώσεις σε 15 ημέρες

Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις Στρατηγικές Επενδύσεις μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Επικείμενες ανακοινώσεις για το ενεργειακό

Ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι έχει σχεδόν διαμορφωθεί το πλαίσιο στήριξης της ενεργοβόρου βιομηχανίας για την αντιστάθμιση του κόστους που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η σχετική διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρωθεί και οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός των επόμενων 15 ημερών.

Μετά τη στήριξη που δόθηκε σε νοικοκυριά και αγρότες, έρχεται η ώρα να ενισχυθεί η ενεργοβόρος βιομηχανία, δήλωσε, συμπληρώνοντας πως το ζήτημα θα τεθεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας.

Οικονομικοί δείκτες και επενδύσεις

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, ο Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ανεργία βρίσκεται πλέον κάτω από το 8%, ενώ οι επενδύσεις έχουν ξεπεράσει το 17% του ΑΕΠ. Υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας και των φόρων, με στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη μεταποίηση και την καινοτομία.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας ώστε να επιτευχθεί πλήρης σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Η χώρα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί ένα νέο κύμα επενδύσεων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε συλλογική πρόοδο, με καλύτερους μισθούς για τους εργαζομένους και ισχυρότερα δημόσια οικονομικά», τόνισε κατά την ομιλία του.