Μητσοτάκης: «Έτοιμοι για όλα αν παραταθεί η κρίση στο Ιράν» - Τι είπε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε νέα συνέντευξή του στο iefimerida, τονίζοντας, μεταξύ άλλων πως αν η κατάσταση στο Ιράν συνεχιστεί, η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Ο πρωθυπουργός, αρχικά αναφέρθηκε στο σενάριο πρόωρων εκλογών, λέγοντας: «Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης. Σκοπός μου να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο», είπε α

«Η πολιτική σταθερότητα συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα, δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών. Ξεκόβω και τον ανασχηματισμό, σε τέτοια περίοδο έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και και τις επιπτώσεις του πολέμου στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Αν η σύγκρουση παραταθεί με επιπτώσεις σε ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υπάρχουν και σε ευρωπαϊκή και σε ελληνική οικονομία - Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα».

Και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ξεδιπλώνουμε όλες τις παρεμβάσεις μας από την πρώτη στιγμή. Έχουμε υπόψη και άλλα μέτρα στήριξης. Στηρίξαμε την κοινωνία και σε Covid και σε ενεργειακή κρίση αλλά θα πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο.

Για την εμπλοκή της Κύπρου στον πόλεμο ο ίδιος ανέφερε: «Άμεση προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια της χώρας και η προστασία της Κύπρου. Στείλαμε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη και κινητοποιήσαμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και μόνοι μας θα τη στηρίζαμε Οι Έλληνες επένδυσαν το υστέρημά τους στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας.

«Αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας σε μια κρίσιμη συγκυρία μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Από όταν δόθηκε η εντολή, ο Υπουργός Άμυνας έκανε την εισήγηση, την αποδέχθηκα, συζητήθηκε δια περιφοράς στο ΚΥΣΕΑ και σε πέντε ώρες τα πλοία απέπλευσαν και τα αεροπλάνα ήταν την ίδια μέρα στην Κύπρο. Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το αν θα στείλουμε φρεγάτες ή όχι στην Κύπρο;», συμπλήρωσε.