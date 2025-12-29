Στο παρασκήνιο πολλή δουλειά με τους αγρότες έχει κάνει ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος υπογείως και χωρίς να προκαλεί διατηρεί επαφή με πολλούς εκπροσώπους μπλόκων, οι οποίοι επί μέρες ήθελαν συζήτηση αλλά φοβήθηκαν τις αντιδράσεις κυρίως των σκληρών της Θεσσαλίας. Τις επόμενες μέρες εκτιμάται ότι τα 18 μπλόκα θα αυξηθούν και είναι θέμα χρόνου να γίνει μια συνάντηση, πιθανότατα στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βεβαίως, οι αγρότες στα μπλόκα της Θεσσαλίας και αλλού θεωρούν ότι η διάσπαση της ενιαίας γραμμής είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής παρέμβασης.

Οι μικροί είναι το πρόβλημα

Ακούω συνεχώς ότι το βασικό πρόβλημα στα αγροτικά μπλόκα είναι οι νεότερης ηλικίας αγρότες που ζουν τον «επαναστατικό τους μύθο» και δεν ελέγχονται άμεσα από κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ωστόσο η κούραση των οδηγών την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και αρκετές ματαιώσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και των ξενοδοχείων θα φέρουν σοβαρή αντίδραση κατά των μπλόκων. Μένει να δούμε εάν θα κατευθυνθούν και κατά των χειρισμών της κυβέρνησης.

Διαβάστε ακόμα: Κυβέρνηση σε αγρότες: «Όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται την ανάγκη για διάλογο»

Ραντεβού στο Da Capo

Μπορεί φέτος την Πρωτοχρονιά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να «έκοψε» την τελετή υποβολής ευχών στο Προεδρικό, όμως ορισμένες παραδόσεις είναι για να τηρούνται. Για παράδειγμα, ο κ. Τασούλας έχει καθιερώσει την παράδοση να πίνει πρωτοχρονιάτικο καφέ με τον κ. Μητσοτάκη στο Da Capo της πλατείας Κολωνακίου μετά την πρωτοχρονιάτικη λειτουργία στη Μητρόπολη. Μου λένε ότι και φέτος η παράδοση θα τηρηθεί χωρίς εξαιρέσεις.

Δημοσιεύονται οι Περιβαλλοντικές Μελέτες για τα Θαλάσσια Πάρκα

Άλλη μια άσκηση εθνικής κυριαρχίας εξελίσσεται όπως μαθαίνω αυτές τις ημέρες, αφού το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζεται να δημοσιεύσει τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκου Ιονίου και Νότιο Αιγαίο 1-Νότιες Κυκλάδες. Οπως είχε δεσμευτεί, ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου αυτό θα λάβει χώρα πριν το τέλος του έτους. Το επόμενο βήμα είναι η αποστολή στο ΣτΕ των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων. Με τα δύο νέα Πάρκα, η Ελλάδα «πιάνει» τυπικά -και πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο- τον στόχο 30x30 (πάνω από 30% προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της μέχρι το 2030). Συγκεκριμένα, θέτει πολύ νωρίτερα υπό προστασία περίπου το 35% των θαλάσσιων περιοχών της.

Διαβάστε ακόμα: Δεν το βάζουν κάτω οι αγρότες: Νέες κινητοποιήσεις το μεσημέρι με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων

Καζαμίας

Δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι φαν της αστρολογίας, ώστε να καίγεται τι θα δείξει ο αστρολογικός του χάρτης για το 2026, όμως θα κάνει τις προβλέψεις του για τη νέα χρονιά από τον ραδιοφωνικό αέρα. Ο πρωθυπουργός προγραμματίζει να δώσει το παρών στον καθιερωμένο ραδιοφωνικό «Καζαμία» του ΣΚΑΪ 100,3 με τον διευθυντή του σταθμού Βασίλη Χιώτη και τον Νότη Παπαδόπουλο, με την εκπομπή να μεταδίδεται την Πρωτοχρονιά. Σήμερα πάντως θα εμφανιστεί στην εκπομπής της Αθηναΐδας Νέγκα στις 20:00.

Φαραντούρης ο πρώτος

Το κόμμα Καρυστιανού βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Φαίνεται πως θα λάβει σάρκα και οστά μέσα στο 2026 καθώς είναι αρκετοί αυτοί που θεωρούν πως ο Πρωθυπουργός θα αιφνιδιάσει με εκλογές μέσα στο έτος, ίσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρώτο πολιτικό στέλεχος πάντως που είναι ήδη σε ανοικτή επικοινωνία μαζί της είναι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης. Ο ίδιος μάλιστα λέει σε συνομιλητές του, ότι μέχρι το 2029 έχει εξασφαλισμένη θέση στην Ευρωβουλή. Άρα, ποιο το πρόβλημα να δοκιμάσει την τύχη του με όποιον εμφανίσει μια δυναμική; Να θυμίσω απλά πως ο Φαραντούρης ήταν πέρυσι υποψήφιος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.

