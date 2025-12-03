Μητσοτάκης για αγρότες: «Ζητώ να δείξουν κατανόηση - Οι έντιμοι παραγωγοί θα πάρουν περισσότερα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη στο πλαίσιο του 36ου GREEK ECONOMIC SUMMIT, που γίνεται στο Ξενοδοχείο Intercontinental και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αγρότες.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Και αυτή η μεταρρύθμιση (σ.σ την απορρόφηση ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ) έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος. Το αντιλαμβάνομαι. Ζητώ και πάλι από τους αγρότες μας και κτηνοτρόφους μας να δείξουν μια κατανόηση.

Τελικά τα χρήματα που θα πάρουν οι πολλοί έντιμοι παραγωγοί αγρότες κτηνοτρόφοι θα είναι περισσότερα γιατί πολύ απλά κάποιοι δεν θα πάρουν λεφτά τα οποία δεν δικαιούνται.

Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανείς που υποστηρίζει σήμερα αυτούς που μπορεί δικαιολογημένα να διαμαρτύρονται που να ισχυρίζονται ότι έπρεπε να εξακολουθούν να τα παίρνουν τα χρήματα αυτά.

Και τα χρήματα αυτά θα ανακατανεμηθούν στους έντιμους που είναι και η πλειοψηφία αγρότες και παραγωγούς που τελικά θα είναι πιο ωφελημένοι.

Όπως κάθε μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος και ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο όφελος.

Και δεν νοείται ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα της χώρας και περιφερειακή πολιτική χωρίς να ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίου πρέπει να χτίσουμε μια νέα ματιά, μια νέα θα έλεγα συμφωνία αλήθειας την οποία πρέπει να συνάψουμε με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς μας».

Αναφερόμενος στην οικονομία και ειδικά για την ανάπτυξη σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη όντας ταυτόχρονα δημοσιονομικά υπεύθυνη και επιτυγχάνοντας πρωτογενή πλεονάσματα.

«Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προσέφερε σημαντική αναπτυξιακή δυναμική και τα κέρδη, μετά πρέπει να μας απασχολήσουν.

Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις και στην αύξησή τους, τονίζοντας ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια και είπε ότι ο κεντρικός στόχος από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών.

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Ο καπετάνιος έριξε το καράβι ήδη μια φορά στα βράχια»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Εγώ είπα μια κουβέντα και δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τον κ. Τσίπρα. Απλά είπα μια κουβέντα την οποία θέλω να επαναλάβω και να θέσω το ερώτημα: αν εσείς θα εμπιστευόσασταν και θα ξαναμπαίνατε σε ένα καράβι το οποίο ο καπετάνιος το έριξε ήδη μία φορά στα βράχια;

Διαβάζοντας λίγα αποσπάσματα από το βιβλίο, το μόνο το οποίο θα προσέθετα σε αυτό είναι ότι ο καπετάνιος δεν το έριξε απλά στα βράχια, έσπευσε και βγήκε πρώτος από το πλοίο, πήρε τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα.»