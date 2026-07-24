Μητσοτάκης για αναθεώρηση Συντάγματος: «Κάποια κόμματα συμφωνούν, αλλά την υπονομεύουν λόγω μένους»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως εργαλειοποιεί μία θεσμική διαδικασία ως μοχλό πίεσης.

Είπε συγκεκριμένα: «Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο Σύνταγμα, που να συμβαδίζει με την εποχή μας -η συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας- ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη χούντα και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό.

Απευθυνόμενος προς τη Ρένα Δούρου, είπε: «Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της δημοκρατίας, ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση».

Μητσοτάκης: «Συμφωνούν, αλλά υπονομεύουν την αναθεώρηση»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος, το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα ένα ''παρών'' που ισοδυναμεί με ''απών''.

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Όποιος διατείνεται ότι τάχα δεν δίνει, τώρα, λευκή επιταγή περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή.

Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας.

Η ΝΔ αντιπαραθέτει μία καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις».

Μητσοτάκης: «Κύριε Ανδρουλάκη, εσείς παραβιάσατε τη λαϊκή εντολή»

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε πως είναι «κατώτερος των περιστάσεων σε μια τόσο σημαντική συζήτηση, αναμασήσατε τα περί κράτους δικαίου.

Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός που 3 φορές μας επέτρεψε να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντι του και αυτός είναι που θα αποφασίσει και τώρα.

Αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του ελληνικού λαού, είσαστε εσείς, γιατί άλλον εξέλεξε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Στις επόμενες εκλογές θα ζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το Σύνταγμα.

Λυπάμαι που μετατρέψατε αυτή την κορυφαία συζήτηση σε μία συζήτηση προ ημερησίας ανταλλαγής επιχειρημάτων μεταξύ μας. Επιλέξατε να μιλήσετε όσο το δυνατόν λιγότερο για το Σύνταγμα για να μην αναδείξετε την ένδεια των επιχειρημάτων σας.

Το 41% που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το ονομάζετε εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τανκς, να έχετε αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε.

Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση και για αυτές τις αλλαγές. Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ».