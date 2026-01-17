Μητσοτάκης για Ανεστίδη: «Για 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας άνθρωποι άπειροι στα μέσα, καταφεύγουν στις ακρότητες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση το πρωί του Σαββάτου και ρωτήθηκε για τον Κώστα Ανεστίδη, μετά τα όσα είχαν προηγηθεί.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων, που βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των ερευνητικών Αρχών, είχε κάνει δηλώσεις που μόνο κολακευτικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν για τον πρωθυπουργό.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε ρεπόρτερ την Πέμπτη (15/1), ο Ανεστίδης ακούστηκε να λέει στον «αέρα», πριν καν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις: «Αυτά τα ματσούκια να τα χώσουν στον κ… του Μητσοτάκη, να χοροπηδάει ο π…», αναφερόμενος στα μικρόφωνα.

Όταν μία ρεπόρτερ ακούγεται να λέει «μη γράφετε και το παίξουν πουθενά», εκείνος απαντά: «Και αν το παίξουν, να… Τι θα μου κάνουν; Ό,τι ήταν να μου κάνουν το έκαναν τα καθίκια».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Ανεστίδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με εμφανή διάθεση να μην ρίξει λάδι στη φωτιά: «Δεν θέλω να πω κάτι. Δυστυχώς, για τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας, άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν εμπειρία στα μέσα μπορεί να καταφεύγουν στις ακρότητες.

Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα για τον πρωτογενή τομέα».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού ήρθε σε μια στιγμή όπου η δημόσια συζήτηση γύρω από τα μπλόκα, τις εντάσεις και τις προσωπικές επιθέσεις έχει φουντώσει, με τον ίδιο να επιλέγει χαμηλούς τόνους και αποστασιοποίηση από το ύφος των δηλώσεων Ανεστίδη.