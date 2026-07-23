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Μητσοτάκης για απαγόρευση πατινιών: «Όταν μιλάμε για παιδιά, η ασφάλεια και η πρόληψη έρχονται πρώτες»

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κοινωνικά δίκτυα, για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βόρεια Εύβοια
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
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Τους νέους κανόνες για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, επεσήμανε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μότο «Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες». 

Απαριθμώντας τα μέτρα της κυβέρνησης για τους ανηλίκους, αρχικά δήλωσε: «Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια

Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Έτσι, κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο, ούτε η αγορά, ούτε και η ενοικίασή τους. Όμως, χρειάζονται κανόνες για όλους. 

Και συνέχισε αναφερόμενος στους νέους κανόνες για τα πατίνια: «Για αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπως στο βίντεο, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με την δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. 

Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια», δήλωσε.


 

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