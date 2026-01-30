Μητσοτάκης για αυξήσεις μισθών: «Το είπαμε, το κάναμε»

Τις αυξήσεις στους μισθούς 2 εκατομμύρια εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, καθώς τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

O Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βίντεο που ανήρτησε αρχικά υπογράμμισε πως γνωρίζει πως κανένα μέτρο ελάφρυνσης δεν είναι αρκετό από μόνο του για να δώσει λύσει στο πρόβλημα της ακρίβειας ωστόσο από σήμερα ξεκινούν οι πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς.

Στη συνέχεια ενημέρωσε τους πολίτες για τις προϋποθέσεις που καθορίζουν την συνολική αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, λέγοντας: «Αυτές οι αυξήσεις αθροίζουν υπόπροϋποθέσεις μέχρι και 2 επιπλέον μισθούς τον χρόνο ανάλογα με την μισθωλογική κλίμακα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση κρατάει τις υποσχέσεις της, τηρώντας τα μέτρα που είχε ανακοινώσει στη φετινή ΔΕΘ για τις φοροελαφρύνσεις. «Το είπαμε και το κάνουμε», τόνισε.