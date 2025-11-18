Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: «Δεν έχουμε σημειώσει την πρόοδο που θα θέλαμε»

«Δεν είμαστε ακόμη κοντά σε ένα θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο η κοινή γνώμη στη Βρετανία μεταβάλλεται υπέρ μας», δήλωσε την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέα και δημοσιογράφο Βικτόρια Χίσλοπ, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου Reimagine Tourism της «Καθημερινής».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι σύνθετο. Όπως είπε, «είχαμε συνομιλίες με το Βρετανικό Μουσείο για μια αμοιβαία επωφελή λύση. Δεν έχουμε σημειώσει την πρόοδο που θα θέλαμε. Τα Μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν στο Μουσείο της Ακρόπολης· είναι θέμα επανένωσης».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τις δύσκολες εποχές και πρέπει να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία. «Δεν πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στο ένδοξο παρελθόν μας. Πρέπει να μιλάμε και για το μέλλον. Φιλοδοξία μου είναι να καταστεί η Ελλάδα ο νούμερο ένα ποιοτικός τουριστικός προορισμός στον κόσμο», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Βικτόρια Χίσλοπ επισήμανε ότι «υπάρχει μεταστροφή της κοινής γνώμης στη Βρετανία υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στο σπίτι τους». Τόνισε, μάλιστα, ότι όσο μεγαλύτερη πίεση ασκηθεί προς το Βρετανικό Μουσείο, τόσο πιο σύντομα θα επιτευχθεί η επανένωση των Γλυπτών.

Η ετήσια σύνοδος της πρωτοβουλίας της «Καθημερινής» πραγματοποιείται στις 18 και 19 Νοεμβρίου, στον «Φάρο» του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.