Μητσοτάκης για Hellenic Heritage: «Θα αναβαθμίσει την εμπειρία του επισκέπτη στους αρχαιολογικούς χώρους»

Στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, παρουσιάστηκε την Πέμπτη (5/2) το νέο ψηφιακό οικοσύστημα πολιτιστικών υπηρεσιών Hellenic Heritage, από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Το έργο αφορά τη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση της εμπειρίας τού επισκέπτη σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα και συνιστά ένα ενιαίο σύστημα παρεμβάσεων που βελτιώνει τη λειτουργία, την οργάνωση, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών υπηρεσιών.

Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του NextGenerationEU και υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του ΟΔΑΠ.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr, η οποία συγκεντρώνει για πρώτη φορά πολιτιστικούς χώρους σε έναν ενιαίο ψηφιακό προορισμό.

Αποτελεί το επίσημο ψηφιακό σημείο πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και φιλοξενεί πιστοποιημένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, το οποίο παράγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ειδικούς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ στην παρουσίαση έγινε γνωστό πως το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και καρτών μέλους θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Απρίλιο του 2026. Με την ολοκλήρωσή του, οι πολιτιστικοί χώροι της χώρας θα λειτουργούν με σύγχρονο και ενιαίο ψηφιακό τρόπο, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, τα δημόσια έσοδα και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας.

Μητσοτάκης: Εμβληματικό έργο που θα δώσει νέες διαστάσεις εμπειρίας

«Με ”όχημα” την τεχνολογία, στο εξής το Hellenic Heritage, με απλά λόγια το κεντρικό portal εισόδου για τον εθνικό πολιτισμό, αυτό το portal, λοιπόν, θα αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία του επισκέπτη στα μουσεία, στα μνημεία, στους αρχαιολογικούς χώρους του τόπου μας» ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε σε ένα εμβληματικό έργο «το οποίο πράγματι χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όχι μόνο για να προβάλλει τον πολιτιστικό μας πλούτο, αλλά για να μπορέσει να δώσει και νέες διαστάσεις εμπειρίας» και προσέθεσε:

«Μέσα από την τεχνολογία, την εικονική, την επαυξημένη πραγματικότητα, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες, και από απόσταση πια, να ”ταξιδεύουν” στον χρόνο και να ταξιδεύουν και στην Ελλάδα, στα γεγονότα και παράλληλα προφανώς και στην τέχνη που τα πλαισίωσε. Αν η Ελλάδα έχει αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο, και η εφαρμογή η οποία θα εισάγει τους επισκέπτες στον μοναδικό ελληνικό πολιτισμό πρέπει να είναι μια εφαρμογή παγκόσμιου βεληνεκούς, ενός επιπέδου που θα την καθιστά πραγματικά πρωταγωνιστή σε σύγκριση με αντίστοιχες άλλες εφαρμογές του εξωτερικού. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι ότι αυτόν τον φιλόδοξο στόχο μας τον έχουμε πετύχει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση των υπηρεσιών Hellenic Heritage | EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Μενδώνη: Ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που ενώνει περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία

«Το έργο που σήμερα σας παρουσιάζουμε υπηρετεί την ”οικονομία των εμπειριών”, τη δημιουργία της ισχυρής και διακριτής ταυτότητας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που ενώνει, για πρώτη φορά, περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε μια ενιαία, σύγχρονη πύλη για τους επισκέπτες. Ένα ψηφιακό οικοσύστημα που θα συλλειτουργεί με τις άλλες πλατφόρμες οι οποίες δημιουργούνται στο ΥΠΠΟ και οι οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε ολοκληρώνονται, όπως η πλατφόρμα του προγράμματος ”Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός” που προβάλλει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία στους χώρους της πολιτιστικής κληρονομιάς ή τον ”Εύμαιο”, την πλατφόρμα που περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας που χρειάζονται οι πολίτες με κινητική αναπηρία για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Έργα που, επίσης, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Το «εμβληματικό» αυτό έργο, που υλοποιείται από το ΥΠΠΟ και τον ΟΔΑΠ, «σηματοδοτεί τη νέα εποχή για την προστασία, την πρόσβαση, την κοινωνική ένταξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο ”Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων”, έχει προϋπολογισμό άνω των 27.000.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Next Generation EU», συμπλήρωσε η υπουργός Πολιτισμού, που μίλησε και για τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών του ΟΔΑΠ, ψηφιακών και συμβατικών, η οποία «συμπεριλήφθη στα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με πόρους που ξεπερνούν τα 55.000.000 ευρώ, ενώ επιπλέον 10.000.000 ευρώ διατίθενται από ίδιους πόρους του Οργανισμού».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Λίνα Μενδώνη στην παρουσίαση του Hellenic Heritage | EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Το έργο

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr, η οποία συγκεντρώνει για πρώτη φορά πολιτιστικούς χώρους σε έναν ενιαίο ψηφιακό προορισμό. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται νέο ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης σε 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με στόχο την απλοποίηση της εισόδου, την ενίσχυση της ασφάλειας και την ακριβή αποτύπωση της επισκεψιμότητας. Εφαρμόζεται σύστημα ζωνών εισόδου σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους, διαμορφώνοντας πιο οργανωμένες και προβλέψιμες συνθήκες επίσκεψης και συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων.

Επίσης παρουσιάστηκαν η κάρτα μέλους Hellenic Heritage, που προσφέρει δωρεάν εγγραφή και ετήσια απεριόριστη πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους μέσω του hh.gr, ενισχύοντας τη σταθερή σχέση του κοινού με τον πολιτισμό και την επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα, καθώς και καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR), που εφαρμόζονται πιλοτικά σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Δήλος, η Αρχαία Αγορά, η Ροτόντα Θεσσαλονίκης, το Σούνιο και το Ασκληπιείο Κω, επιτρέποντας την ψηφιακή αναπαράσταση μνημείων και ιστορικών φάσεων που δεν είναι πλέον ορατές. Επιπλέον, αναπτύσσονται ψηφιακοί ξεναγοί σε 40 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, διαθέσιμοι σε 8 γλώσσες, στην ελληνική νοηματική γλώσσα και, για πρώτη φορά, στη διεθνή νοηματική γλώσσα, που θα προσφέρουν σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και πιστοποιημένες βιωματικές εμπειρίες ξενάγησης.

Πολιτισμός, γαστρονομία και τοπική ταυτότητα

Από το καλοκαίρι του 2022, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ αναπτύσσουν δράσεις που συνδέουν την πολιτιστική εμπειρία με την τοπική γαστρονομία και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Σε 19 επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους σε όλη τη χώρα φιλοξενούνται εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, με σεβασμό στη φυσιογνωμία των χώρων και την πολιτιστική κληρονομιά, ενισχύοντας τη βιωματική σχέση του επισκέπτη με τον τόπο.

Προσβασιμότητα, βιωσιμότητα και εθνικά οφέλη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη, με υπηρεσίες σχεδιασμένες για άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους ήδη από το στάδιο της κράτησης. Εγκαθίστανται συστήματα δυναμικής ψηφιακής σήμανσης και προηγμένες λύσεις ελέγχου και εποπτείας, που ενισχύουν την ασφάλεια των μνημείων και τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου συμβάλλει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας και στη μετάβαση του δημόσιου τομέα στην ψηφιακή εποχή. Ταυτόχρονα, προωθείται η πράσινη ανάπτυξη μέσω της μείωσης της χρήσης έντυπου υλικού και της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων.

B2B συναντήσεις και εξωστρέφεια

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν B2B συναντήσεις με εκπροσώπους των τομέων του τουρισμού, του πολιτισμού και της τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών, τη διασύνδεση του ψηφιακού οικοσυστήματος Hellenic Heritage με την αγορά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ψηφιακών πολιτιστικών υπηρεσιών της χώρας.