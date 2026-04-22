Μητσοτάκης για Ιράν: «Να υποστηρίξουμε διπλωματική λύση αλλά και να ετοιμαστούμε για τα χειρότερα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το παρών στο «Delphi Economic Forum» και στο πλαίσιο της συζήτησης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην ανάγκη εύρεσης διπλωματικής λύσης με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ανέφερε από το βήμα του 11oυ Economic Forum: «Πρέπει να υποστηρίξουμε διπλωματική λύση αλλά και να ετοιμαστούμε αύριο στο συμβούλιο για τα χειρότερα. Καλώ όλους στην ΕΕ να είναι πραγματιστές, χρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Kαμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

