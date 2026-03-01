Μητσοτάκης για Ιράν: «Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις - Προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων»

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

«Καλημέρα. Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του με την εβδομαδιαία ανασκόπηση.

Στο πλαίσιο αυτής αποτυπώνονται οι κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις, οι πρωτοβουλίες της χώρας μας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και οι σημαντικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό μέτωπο, από τη θεσμική και σιδηροδρομική ανασυγκρότηση μετά την τραγωδία των Τεμπών έως τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, την άμυνα, την ψηφιακή μετάβαση και τον πολιτισμό.

«Χθες είχα επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, καθώς και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σήμερα συνεχίζω τις επαφές με ηγέτες της περιοχής, με στόχο τον συντονισμό και την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στο ΚΥΣΕΑ, όπου αξιολογήσαμε όλα τα δεδομένα και αναλύσαμε τις πιθανές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα: διπλωματικό, γεωπολιτικό και επίπεδο ασφάλειας.

Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί του Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία και τη στήριξή τους, ενώ βρισκόμαστε σε διαρκή συντονισμό με συμμάχους και εταίρους. Παράλληλα, σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό προϋποθέτει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε ακόμα: Στην αντεπίθεση το Ιράν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ: Πλήγματα σε Ντουμπάι, Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει με την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, «μια νύχτα που σημάδεψε βαθιά τη χώρα και άφησε πίσω της ανείπωτο πόνο». «Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα στις οικογένειες των θυμάτων, που ζουν κάθε μέρα με την απώλεια των ανθρώπων τους. Ο χρόνος δεν απαλύνει τέτοιες πληγές. Απλώς τις μετατρέπει σε σιωπηλή, καθημερινή δοκιμασία» σημειώνει και προσθέτει:

«Για την κοινωνία συνολικά, η απαίτηση παραμένει σταθερή: πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Η δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου αποτελεί ένα κρίσιμο θεσμικό βήμα. Σε μια δημοκρατία, η Δικαιοσύνη είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο η αλήθεια αναδεικνύεται και οι ευθύνες αποδίδονται. Η ελληνική Πολιτεία όλο αυτό το διάστημα είχε μία βασική υποχρέωση: να διασφαλίσει ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί σε όλο της το βάθος και ότι η Δικαιοσύνη θα μπορέσει να επιτελέσει ανεπηρέαστα το έργο της.

Διενεργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση και πολυπλοκότητα ανακρίσεις που έχουν γίνει στη χώρα μας, με πλήρη διερεύνηση στοιχείων και ευθυνών. Μέσα σε τρία χρόνια η ανάκριση ολοκληρώθηκε και η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες, με 36 κατηγορούμενους, εκ των οποίων 33 για κακουργήματα και δύο Υπουργούς που θα λογοδοτήσουν στο Δικαστικό Συμβούλιο».

Επισημαίνει πως «παράλληλα με τη Δικαιοσύνη, έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε ότι ο σιδηρόδρομος θα γίνει ασφαλέστερος και πιο σύγχρονος» και αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν γίνει τόσο σε τεχνικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο:

«Ήδη, στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έως το καλοκαίρι η γραμμή θα λειτουργεί με πλήρη σηματοδότηση, πλήρη τηλεδιοίκηση και το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών (ETCS), το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε 100 συρμούς. Για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, προχωρά η προμήθεια νέων συρμών, με επένδυση 308 εκ. ευρώ στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας με τη Ferrovie dello Stato. Συνολικά 23 νέα τρένα θα παραδοθούν σταδιακά από την άνοιξη του 2027, με σαφείς ρήτρες υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Σε θεσμικό επίπεδο, προχωρήσαμε σε βαθιές αλλαγές: δημιουργήθηκε ο νέος ενιαίος ΟΣΕ με κατάργηση της πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός και θεσπίστηκε αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας. Ενισχύθηκαν η ΡΑΣ και ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, εφαρμόζονται νέα πρότυπα στελέχωσης και εκπαίδευσης με σύγχρονους προσομοιωτές, ενώ καθιερώθηκαν ψυχομετρικές αξιολογήσεις και διεθνείς συνεργασίες. Η μεταρρύθμιση αυτή συμπληρώνεται από τη λειτουργία του railway.gov.gr, του νέου ψηφιακού εργαλείου εποπτείας του σιδηροδρόμου. Για πρώτη φορά, υπάρχει δημόσια και σε πραγματικό χρόνο εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων, με έναρξη στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έως το τέλος Απριλίου, το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού θα έχει εγκατασταθεί σε όλες τις αμαξοστοιχίες του δικτύου.

Η πλατφόρμα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας, αλλά τα ενισχύει. Λειτουργεί ως μια πρόσθετη δικλείδα ελέγχου, με δυνατότητες άμεσης ειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνου», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Περνώντας στον βασικό κορμό της ανασκόπησης επισημαίνει:

«Ερχομαι στην ανασκόπηση και στις νέες σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον από την Atlantic SEE LNG Trade (την κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας) για την πώληση αμερικανικού LNG σε τέσσερις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, στις αγορές του λεγόμενου Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου, συνδέοντας τις υποδομές της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, αλλά και ευρύτερα τα Δυτικά Βαλκάνια. Με πολυετή ορίζοντα, οι συμφωνίες διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου κόμβου ενεργειακής ασφάλειας. Η σημασία τους αναγνωρίστηκε και στην κοινή δήλωση των 22 χωρών που συμμετείχαν στη Διάσκεψη του Λευκού Οίκου.

Αυτήν την εβδομάδα είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη επενδύσεων στην «καθαρή» τεχνολογία (CISAF). Η απόφαση αυτή μας επιτρέπει να ενισχύσουμε στρατηγικούς τομείς, από τις κρίσιμες πρώτες ύλες έως την παραγωγή μπαταριών, φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών και τεχνολογιών πράσινου υδρογόνου. Οι ενισχύσεις θα δοθούν με επιχορηγήσεις και φορολογικά κίνητρα έως το 2030. Τα οφέλη είναι πολλά: ισχυρή στήριξη στην ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγικής βάσης, μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταθερές προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βιομηχανική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος προχωρούν μαζί, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Είναι μια σημαντική επιτυχία για πατρίδα μας για την οποία εργάστηκαν πολλούς μήνες συντονισμένα δύο Υπουργεία (Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας) και οι αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες (Ιδιωτικών Επενδύσεων και Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών)».

Προσθέτει επίσης ότι «αυτήν την εβδομάδα, τέθηκε σε εφαρμογή μια ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση που αναβαθμίζει το αξιόμαχο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αναφέρομαι στο νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας που προβλέπει ότι όλοι οι φαντάροι μας υπηρετούν πλέον στον Στρατό Ξηράς. Τι αλλάζει; Στις 10 εβδομάδες της βασικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται πλέον νέες δεξιότητες, όπως χειρισμός drones και αναβαθμισμένη εκπαίδευση μαχητή, ενώ οι οπλίτες θα λαμβάνουν εξειδικευμένες γνώσεις σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αποκτώντας και επαγγελματικές δεξιότητες. Η μηνιαία αποζημίωση αυξάνεται σημαντικά, φθάνοντας τα 100 ευρώ για υπηρεσία σε Έβρο και νησιά ανατολικού Αιγαίου και 50 ευρώ για την ενδοχώρα. Το συσσίτιο αναβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά, με αύξηση του αντιτίμου της τροφοδοτικής μερίδας. Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030». Στόχος μας είναι ένας πιο σύγχρονος, καλύτερα εκπαιδευμένος στρατιώτης για την εφεδρεία και, ταυτόχρονα, ένας πιο καταρτισμένος πολίτης για την κοινωνία».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης πολιτών άνω των 65 ετών και ατόμων με αναπηρία 50% και άνω. Ο στόχος του προγράμματος είναι απλός, αλλά ουσιαστικός: κανείς να μην μένει πίσω στην ψηφιακή εποχή. Μέσα από οργανωμένα μαθήματα και υποστήριξη, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βασικές ψηφιακές δεξιότητες, από τη χρήση του gov.gr και τις ηλεκτρονικές πληρωμές έως την επικοινωνία μέσω εφαρμογών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τεχνολογία δεν πρέπει να δημιουργεί νέους αποκλεισμούς. Πρέπει να διευκολύνει τη ζωή όλων».

Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας τονίζει πως «τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να φτάνουν τα 23,63 δισ. ευρώ (2 δισ. περισσότερα από το προηγούμενο ρεκόρ του 2024 και 5,5 δισ. ευρώ παραπάνω από το 2019). Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι πετύχαμε σχεδόν διπλάσια αύξηση εσόδων (+9,4%) συγκριτικά με την αύξηση των τουριστών (+5,6%), που συνεπάγεται μια ποιοτική και εισοδηματική αναβάθμιση των τουριστών που επιλέγουν την πατρίδα μας για τις διακοπές τους. Η χώρα υποδέχθηκε 38 εκατομμύρια επισκέπτες, έναντι περίπου 34 εκατομμυρίων το 2019, με ισχυρή συμβολή από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, που απέφεραν σχεδόν 9,25 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο στόχος της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου αρχίζει να αποδίδει: τον Δεκέμβριο του 2025 οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 49% και οι εισπράξεις κατά 33% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η Ελλάδα διευρύνει σταθερά το τουριστικό της αποτύπωμα, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», ενισχύοντας τα «city breaks», τις χειμερινές δραστηριότητες και τις μη εποχικές μορφές τουρισμού. Το ‘χουμε!».

Ακολούθως επισημαίνει: «Την Τετάρτη βρέθηκα στον Έβρο, σε μια περιοχή που βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή της πατρίδας μας. Στους Κήπους ενημερώθηκα για την αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού, μιας από τις σημαντικότερες χερσαίες πύλες εισόδου της χώρας, και συνομίλησα με τα στελέχη που υπηρετούν στο φυλάκιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η επίσκεψή μου στην καλύβα της ”Κυράς του Δέλτα”, η οποία για πρώτη φορά διαθέτει ρεύμα και δορυφορική επικοινωνία -μια μικρή, αλλά ουσιαστική παρέμβαση για ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παραμεθόριο.

Γνωρίζω, όμως, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής και παραμένουμε σε ανοιχτό διάλογο μαζί τους. Προχωρά η διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα, με πρόβλεψη 164 εκατ. κυβικών μέτρων ετησίως για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων. Επιπλέον, ενισχύεται η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ”Έβρος Μετά” με πρόσθετη χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ, που θα κατευθυνθεί σε οδικά, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και σε δράσεις κοινωνικής προστασίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Το σχέδιο που παρουσιάσαμε στην Ορεστιάδα τον Οκτώβριο του 2024 υλοποιείται βήμα-βήμα, με σταθερή στόχευση στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιοχής.

Την Τετάρτη επίσης ψηφίστηκε στη Βουλή η δημιουργία ενός ψηφιακού Μητρώου για τις υποθέσεις διαφθοράς. Με απλά λόγια, για πρώτη φορά το κράτος θα έχει μια ενιαία και οργανωμένη εικόνα για το πού βρίσκονται αυτές οι υποθέσεις: από τη στιγμή που ξεκινούν να διερευνώνται μέχρι την τελική δικαστική τους έκβαση. Τα στοιχεία θα είναι ανωνυμοποιημένα και το σύστημα θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Στόχος είναι να ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει, να εντοπίζουμε καθυστερήσεις ή αδυναμίες και να βελτιώνουμε την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία».

Ο πρωθυπουργός κλείνει τη σημερινή ανασκόπηση «με ένα πρόσφατο γεγονός που αφορά στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και στον νευραλγικό, πολύτιμο κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τομέα. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας -το γνωστό πλέον σε όλους σας, ΕΚΚΟΜΕΔ- υπέγραψε πριν από λίγες ημέρες Μνημόνιο Συνεργασίας με το Netflix! Το Μνημόνιο ξεκινά άμεσα με δράσεις κατάρτισης για Έλληνες δημιουργούς από τον κολοσσό της παγκόσμιας οπτικοακουστικής βιομηχανίας, ως συνέχεια των συζητήσεων που είχα με τον Ted Sarandos κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Μια συνεργασία που δεν μένει στα λόγια, αλλά θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά επαγγελματιών του κλάδου. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην προσπάθεια ανάδειξης μιας νέας, δυναμικής βιομηχανίας για τη χώρα μας. Η μεγάλη διεθνής παραγωγή με τον Brad Pitt που γυρίζεται στην Ελλάδα είναι μόνο ένα παράδειγμα της δυναμικής που έχει αποκτήσει ο τομέας. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί ως κίνητρο και στήριξη 277 εκ. ευρώ από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΚΚΟΜΕΔ για εκατοντάδες παραγωγές, εκ των οποίων 160 διεθνείς παραγωγές ή συμπαραγωγές. Το όφελος για την εθνική οικονομία ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, ενώ έχουν δημιουργηθεί ή στηριχθεί σχεδόν 3.000 θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα μετατρέπεται σταθερά σε κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό κόμβο της Ευρώπης. Επενδύουμε στρατηγικά σε έναν νέο, δυναμικό τομέα ανάπτυξης, γιατί πιστεύουμε στους δημιουργούς μας, γιατί ενισχύουμε την απασχόληση, αυξάνουμε τον εθνικό πλούτο και ισχυροποιούμε το διεθνές brand της πατρίδας μας.

Εύχομαι να έχουμε έναν καλό μήνα. Καλημέρα σας!».