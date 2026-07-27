Μητσοτάκης για καύσιμα: «Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις - Έκτακτα μέτρα αν τα πράγματα ξεφύγουν»

Συνάντηση στο Σάλτσμπουργκ με τον καγκελάριο της Αυστρίας πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 27/7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος-μέλος.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που είχαν τις τελευταίες δύο ημέρες, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώθηκε τόσο το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαυστριακών σχέσεων όσο και η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

«Οι σχέσεις των δύο χωρών μας παραμένουν εξαιρετικές και επιβεβαιώσαμε την αμοιβαία διάθεση να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτυπώνεται και στον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα αποτελεί σταθερά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Αυστριακούς, ενώ αντίστοιχα η Αυστρία προσελκύει ολοένα και περισσότερους Έλληνες επισκέπτες.

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«Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβή ενέργεια»

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στο υψηλό ενεργειακό κόστος» επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ανταγωνιστική Ευρώπη.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πληρώνουν ακριβότερη ενέργεια από τους βασικούς διεθνείς ανταγωνιστές μας», τόνισε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε άδικες τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών, παρά τη λειτουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

«Χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία έχουν επενδύσει ουσιαστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όμως οι καταναλωτές δεν βλέπουν στον βαθμό που θα έπρεπε αυτή τη μείωση να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς τους», είπε, ζητώντας επανεξέταση του τρόπου τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και ενίσχυση των ευρωπαϊκών διασυνδέσεων.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί από χώρα εισαγωγής φυσικού αερίου σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια είναι πλέον και γεωπολιτική ασφάλεια».

«Η αλληλεγγύη στην άμυνα πρέπει να είναι πραγματική»

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ΕΕ οφείλει να επενδύσει περισσότερο στις αμυντικές της δυνατότητες και να ενισχύσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπεται από το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης, θα πρέπει να ενεργοποιείται όταν απαιτείται.

«Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να παραμένει θεωρητική. Πρέπει να αποτελεί ουσιαστική εγγύηση για κάθε κράτος-μέλος», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Αυστρία, η οποία δεν συμμετέχει στο ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας στην αμυντική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βιέννη άνοιξε νέες δυνατότητες συμπαραγωγών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

«Η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο μεταναστευτικό, ευχαριστώντας τον Αυστριακό καγκελάριο για τη διαχρονική στήριξη των ελληνικών θέσεων.

«Μαζί καταφέραμε η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωριστεί ως κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και αυτή η σημαντική αλλαγή να αποτυπωθεί στο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε ακόμη τις ημέρες της κρίσης στον Έβρο, τον Μάρτιο του 2020.

«Θέλω να ευχαριστήσω ξανά την Αυστρία, γιατί τότε οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας υποστήριξαν στην προστασία των ελληνικών συνόρων και απέδειξαν έμπρακτα ότι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρώπης», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στη διαχείριση του μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσθέτοντας ωστόσο ότι «μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα και ακόμη καλύτερα».

«Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι Ελλάδα και Αυστρία συμφωνούν πως ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, στηρίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως κάθε υποψήφια χώρα οφείλει να τηρεί το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διεθνείς συνθήκες και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί στρατηγικής σημασίας ζήτημα για την Ελλάδα και τη διεθνή οικονομία.

«Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστρία»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, επισημαίνοντας ότι μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού.

Όπως είπε, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστρία, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα είναι θετική στη διερεύνηση νέων ευρωπαϊκών λύσεων για τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνδυάσει την αυστηρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τις αποτελεσματικές επιστροφές με τη δημιουργία νόμιμων οδών μετανάστευσης, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις - Η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία»

Σε επόμενη ερώτηση για τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή και αν θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανήσει περί τα 800 εκατ. ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης ως αποτέλεσμα της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Να ευχαριστήσω τον Καγκελάριο για τα πολύ καλά του λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Έχει σημασία από χώρες που υπήρξαν αυστηρές με την Ελλάδα σε μια δύσκολη εποχή.

Αλλά τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης, είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς και έχει τη δυνατότητα να έχει κάποιο περιορισμένο χώρο για να στηρίζει την κοινωνία σε έκτακτες κρίσεις. Έχουμε ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το diesel της τάξης 10 λεπτών για το μήνα Αύγουστο ανεξαρτήτως των εξελίξεων.

Σε κάθε περίπτωση και εύχομαι να μη χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητούμε για έκτακτα μέτρα στήριξης των κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν. Ας είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Όλοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν που εκτιμούσαμε.

Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι και αυστριακό, είναι και γαλλικό, και ισπανικό γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων. Ας έχουμε αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις. Η Ελλάδα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία με έμφαση στους πιο ευάλωτους», υπογράμμισε.

Σε άλλη ερώτηση για τους υπαλλήλους που ψάχνουν και οι δύο χώρες στον τομέα του Τουρισμού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Αυστρία είναι ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις στον Τουρισμό. «Έχουμε καταφέρει να πείσουμε τις κοινωνίες μας ότι ο τουρισμός έχει περισσότερα οφέλη από κόστη. Ο τουρισμός δημιουργεί πλούτο και όφελος για όλη τη χώρα.

Συναντώ πολλές φορές στις επισκέψεις μου στην Αυστρία Έλληνες που δουλεύουν στην Αυστρία το χειμώνα. Το αντίστροφο μπορεί να γίνεται με Αυστριακούς στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Μπορεί ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Η κατεύθυνση που έχουμε δώσει και στους δύο υπουργούς είναι να διερευνήσουμε περισσότερες συνεργασίες στον τομέα του τουρισμού», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η στήριξη της Ελλάδας στις πυρκαγιές Γαλλίας - Ισπανίας

Για τις πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία και κατά πόσο μπορεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός να ανταποκριθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε αρχικά τη συμπαράστασή του στις δύο χώρες που δοκιμάζονται. «Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο έντασης και θερμοκρασίας είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Η Ελλάδα συνδράμει με δύο καναντέρ στη Μαδρίτη.

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει δουλέψει. Είναι μια πολύ καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και καλής κατανομής πόρων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Αυστριακοί πυροσβέστες έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Η Αυστρία έχει τελείως διαφορετικό σύστημα ως προς την οργάνωση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας από τη χώρα μας.

Εντυπωσιακό γιατί στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εθελοντικές οργανώσεις σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Αυτό αποτελεί και ένα μοντέλο για εμάς για το πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερους εθελοντές, φέτος έχουμε παραπάνω από 5.000 οργανωμένους εθελοντές που συμμετέχουν στην προστασία των δασών μας. Με την Αυστρία ήδη συνεργαζόμαστε και αυτή η συνεργασία είναι χρήσιμη.

Θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι στον επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στις πολιτικές προσαρμογής. Βεβαίως και θέλουμε να μειώσουμε τους ρύπους του θερμοκηπίου αλλά δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας το φαινόμενο αυτό.

Οι κοινωνίες μας υποφέρουν. Τα μέτρα προσαρμογής να ενταχθούν στον επόμενο προϋπολογισμό γιατί κάθε χώρα θα αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Αφορά και τον τουρισμό μας η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Απαιτείται ολιστική στρατηγική. Η Αυστρία πάντα ήταν πρόθυμη να μας βοηθήσει», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.