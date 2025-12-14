Μητσοτάκης για μακελειό στην Αυστραλία: «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

Ανάρτηση για την τρομοκρατική επίθεση σε δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία: Βίντεο που σοκάρουν
«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά. Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», αναφέρει στην ανάρτησή του, γραμμένη στα αγγλικά, στο X.
