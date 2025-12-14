Μητσοτάκης για μακελειό στην Αυστραλία: «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

Ανάρτηση για την τρομοκρατική επίθεση σε δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά. Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», αναφέρει στην ανάρτησή του, γραμμένη στα αγγλικά, στο X.

Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025