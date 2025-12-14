Μενού

Μητσοτάκης για μακελειό στην Αυστραλία: «Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

Η ανάρτηση που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τρομοκρατική επίθεση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στην Αυστραλία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή | Eurokinissi
Ανάρτηση για την τρομοκρατική επίθεση σε δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά. Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», αναφέρει στην ανάρτησή του, γραμμένη στα αγγλικά, στο X.

