Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες σε τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία: Βίντεο που σοκάρουν

Μακελειό σημειώθηκε σε δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πλήθους με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 νεκρούς και 12 τραυματίες.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC ότι οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είναι 10, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες. 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και πολλοί αστυνομικοί, ενώ τραυματίας είναι και ο δεύτερος δράστης.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting.



This is a terror attack.



pic.twitter.com/JjJ7X64J3f — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 14, 2025

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανούκα και ενώ πλήθος κόσμου συμμετείχε σε γιορτή στην παραλία. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες οχημάτων της αστυνομίας.

Initial reports that Multiple people have been killed but the casualty count is unknown at this time. Two people have been arrested by police. But it's is unclear if they are the shooters or not.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης στην Αυστραλία

Όπως δήλωσε ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews, υπάρχουν πολλά θύματα και η επίθεση συνεχίζεται εδώ και μία ώρα, περισσότεροι από 800 αστυνομικοί και ειδικές δυνάμεις αστυνομίας οργώνουν την περιοχή, λέγοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν την ώρα της επίθεσης στη δημοφιλή αυτή παραλία. Οι δράστες φέρεται να αποβιβάστηκαν από ένα βαν και να άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στον κόσμο.

Σε βίντεο που αναπαράγεται μάλιστα στα social media διακρίνεται ένας άνδρας να επιτίθεται σε έναν από τους ενόπλους και να τού αφαιρεί το όπλο.

Give a medal to this brave Australian hero

This brave bold man straight away went and snatched the gun by risking his life #bondibeach #bondi

