Μητσοτάκης για Μονή Σινά: «Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή, αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της»

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το ζήτημα της Μονής Σινά «έγινε δυστυχώς αντικείμενο φθηνής εκμετάλλευσης από διάφορους που αγνοούν και τα στοιχειώδη αλλά και τα πραγματικά δεδομένα», υπογραμμίζοντας ότι «το ζήτημα των δικαιωμάτων επί της Μονής δεν προέκυψε χθες».

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «αμέσως μετά τις τελευταίες εξελίξεις ξεκίνησαν εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών με στόχο να λύσουμε μία εκκρεμότητα αιώνων και σήμερα μπορώ να ανακοινώσω στο Σώμα ότι έχει υπάρξει προκαταρκτική, κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών για το θέμα αυτό».

Όπως διευκρίνισε, «τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα. Βάσει αυτής της κοινής κατανόησης, διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της Μονής.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπόλοιπων λατρευτικών χώρων και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών».

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Με το σχέδιο αυτό δεν διασφαλίζεται απλώς η συνέχεια της Μονής Σινάς, αλλά πλέον το Σινά καθίσταται ένα από τα επίκεντρα της Ορθοδοξίας, με την ελληνική Πολιτεία να είναι εμπράκτως παρούσα σε μία περιοχή μεγάλης αξίας για τον απανταχού Ελληνισμό».