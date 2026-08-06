Μητσοτάκης για myAGRO: «Η χώρα δεν θα είναι αιχμάλωτη του βαθέως κράτους και του ρουσφετιού»

Τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης 8/6 ο Κυριάκος Μηστοτάκης όπου παρουσιάστηκε η πλατφόρμα myAGRO που τέθηκε σε λειτουργία. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας για αγροτικές επιδοτήσεις μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως αισθάνεται δικαιωμένος για αυτή τη δύσκολη απόφαση και πως ήταν σημαντικό βήμα η σωστή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι γι’ αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες.

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης» είπε αρχικά, τονίζοντας πως: «Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή, εφόσον μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027».

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.

