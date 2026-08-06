Άνω Λιόσια: Σκοτώθηκε προσπαθώντας να κλέψει καλώδια - Εξιχνιάστηκε ο θάνατος του 72χρονου άντρα

Η υπόθεση του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στα Άνω Λιόσια, με τραύματα σε κεφάλι και κορμό, στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου την 1η Αυγούστου, πλέον εξιχνιάστηκε, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις.

Η λύση στην υπόθεση ήρθε κατόπιν προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ.

Άνω Λιόσια: Σκοτώθηκε κλέβοντας καλώδια

Προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 68 και 72 ετών, τις βραδινές ώρες της 31/7/2026 βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και αφαιρούσαν καλώδια από μετασχηματιστή.

Ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος. Στη συνέχεια οι άλλοι δύο, πλέον κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση, τον έβαλαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.