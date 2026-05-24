Μενού

Μητσοτάκης για νίκη του Ολυμπιακού: «Η EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να συγχαρεί τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague 2026 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να συγχαρεί τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague 2026 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, γράφοντας στο X:

«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ