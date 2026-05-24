Μητσοτάκης για νίκη του Ολυμπιακού: «Η EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να συγχαρεί τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague 2026 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, γράφοντας στο X:

Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 24, 2026