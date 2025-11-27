Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: «Σημαντική τομή που έρχεται από κεντροδεξιά κυβέρνηση»

Στη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουγικό Συμβούλιο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για σημαντική τομή που απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων, καθώς και για κίνηση εκσυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου με στόχο να πιάσει η χώρα το όριο του 80% των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις όπως ορίζει η ΕΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε παράλληλα ότι για πρώτη φορά σημειώνται τέτοια ιστορική συμφωνία που δίνει ασφάλεια και σταθερότητα στους εργαζόμενους και διευκολύνει τις αναγκαίες συγκλίσεις και την κοινωνική συνοχή.

Στάθηκε δε στο γεγονός ότι η συμφωνία έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που κατάφερε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα κοινωνικών εταίρων, αναερόμενος σε τρεις λέξεις - κλειδιά: Υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη και παραγωγικότητα.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η συμφωνία συμπίπτει με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026 που αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής, είναι ρεαλιστικός στις προσβλέψεις και αναπτυξιακός στον προσανατολισμό του.

Για 6η χρονιά θα έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, η ανεργία βαίνει μειούμενη, έχουμε διπλάσιες επενδύσεις από το 2019 και ο πληθωρισμός τιθασεύεται, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις και άμεσες βελτιώσεις μισθών και συντάξεων»

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός τόνισε: «H κοινή πρόοδος πρέπει να στηρίζεται εξίσου στην ενίσχυση των εργαζομένων, αλλά και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Και η εξέλιξη αυτή μάλιστα συμπίπτει και με τον προϋπολογισμό του 2026. Ο οποίος αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας.

Γιατί και αυτός έχει στο επίκεντρό του τη βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων. Είναι ρεαλιστικός στις προβλέψεις του, είναι σίγουρα αναπτυξιακός σον προσανατολισμό του και χωρίς να είναι ένας απλός κατάλογος εσόδων και εξόδων, είναι μια πυξίδα που οδηγεί σε μια κοινή κατεύθυνση όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης: «Για έκτη χρονιά φέτος, η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ανεργία εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

Οι επενδύσεις προβλέπονται διπλάσιες εκείνων του 2019. Ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, ενώ ήδη εφαρμόζονται μέτρα τα οποία αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες. Είναι μέτρα συνολικά αυτά τα οποία θα εφαρμοστούν τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, ύψους σχεδόν τριών δισεκατομμυρίων ευρώ».

Και εξήγησε: «Θα απλωθούν στην κοινωνία. Πρωτίστως ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, αλλά και ως άμεσες βελτιώσεις μισθών και συντάξεων. Είναι προβλέψεις οι οποίες ενισχύουν το σύνολο των πολιτών.

Δίνουν όμως μεγάλη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Και ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Και βέβαια μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας, οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας.

Ειδικά για τη φορολογική μεταρρύθμιση να επαναλάβω την πολύ μεγάλη τομή, ότι οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλέον από κάθε βάρος ως προς το φόρο εισοδήματος.

Οι νέοι μεταξύ 25 και 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9%. Και βέβαια όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται κατά 2 μονάδες και φυσικά πολύ περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Ανακουφίζονται όμως και τα εισοδήματα από 40 έως 60.000, όπως υποχωρεί και η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών του ΕΣΥ».

Είπε πως όλα αυτά μεταφράζονται σε αυξημένες αποδοχές. «Οι πολίτες θα δουν αυτές τις αυξημένες υποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026 και επιπρόσθετα ισχύει πλέον το νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, το Λιμενικό, την Πυροσβεστική, τα Σώματα Ασφαλείας» και πως παράλληλα ενισχύονται και οι συνταξιούχοι και ενισχύονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους».

Μητσοτάκης: «Την Παρασκευή η επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από 1 εκ. ενοικιαστές»

«Για το πρόβλημα της στέγης θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκ. ενοικιαστές που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια και μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μειώνουμε με τον προϋπολογισμό και το φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες, ενώ περιορίζουμε στο μισό και στη συνέχεια καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης, στη «πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, την οποία θα συζητήσουμε σήμερα και αυτή αφορά το κληρονομικό δίκαιο».

«Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εξοικειώθηκα σχετικά πρόσφατα με τις λεπτομέρειες και με τις στρεβλώσεις οι οποίες υπήρχαν. Έχουμε διατάξεις οι οποίες είναι αμετάβλητες για 80 χρόνια», εξήγησε.

Τόνισε επίσης πως, «επιστρέφουμε στους πολίτες το οικονομικό μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

