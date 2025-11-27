Το σημαντικό δείπνο με Βέμπερ, οι επιχειρηματίες που βλέπει ο Τσίπρας και η μέθοδος της Κεραμέως

Σήμερα στις 20:00 ο Μητσοτάκης έχει προγραμματισμένο δείπνο με τον πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα με τον υποψήφιο πρωθυπουργό του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης Μάνουελ Χέγκελ. Το δείπνο δεν είναι αμελητέας σημασίας, καθώς εντάσσεται στο lobbying που κάνει η Αθήνα, προκειμένου να διασφαλίσει το χρίσμα του ΕΛΚ για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, με φόντο την προεδρία του Eurogroup. Ο Βέμπερ, παρά τις εσωτερικές έριδες στην ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή ως πρόεδρος του κόμματος στη διαδικασία λήψης τέτοιων αποφάσεων. Μαζί με τον Μητσοτάκη θα είναι ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ Κωστής Χατζηδάκης και ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Η μεταρρύθμιση για τις Πολεοδομίες

Από το βήμα της ΔΕΘ ο Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει μια σημαντική μεταρρύθμιση για τις Πολεοδομίες της χώρας, με την ένταξη τους στο Κτηματολόγιο. Τότε είχε γίνει μια προεργασία, αλλά απέμενε η τεχνική δουλειά, τη οποία κάθισαν κάτω και έκαναν έκτοτε ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το σχέδιο ετοιμάστηκε, θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από το 2026 και πλήρως από το 2027. Πρακτικά, Κτηματολόγιο και Πολεοδομίες πλέον θα λειτουργούν ως one stop shop, με συνέργειες και διαλειτουργία, κυρίως ως προς τα ψηφιακά συστήματα. Η λογική είναι οι υποθέσεις να μπαίνουν σε μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή και οι υπηρεσίες να μπορούν να διεκπεραιώνουν ακόμα και αν δεν έχουν γεωγραφική συσχέτιση με τον πολίτη ή τον μηχανικό. Παράλληλα, θα γίνει μια σύντμηση των πολεοδομιών, αλλά και μια αναδιάρθρωση του προσωπικού χωρίς όμως απολύσεις, ενώ η λογική πλέον είναι ο δημόσιος χώρος να επιβλέπεται από μια ενιαία αρχή.

Η ομάδα πίσω από τις συλλογικές συμβάσεις

Ένας έμπειρος πολιτικός λέει συχνά πως θόρυβο κάνουν μόνο τα άδεια κουτιά. Το θυμήθηκα με αφορμή την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ανακοινώθηκαν χθες και θα ρυθμιστούν νομοθετικά από τον Γενάρη. Η δουλειά έγινε συστηματικά και κάτω από τα ραντάρ, χωρίς πολλά ταραταζούμ. Η Κεραμέως ενορχήστρωσε τις διαβουλεύσεις και έδωσε λευκή επιταγή στον Γενικό Γραμματέα Νίκο Μηλαπίδη - με τον οποίο συνεργάζονται άψογα, ώστε να καταλήξει σε μια συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους σε ένα δύσκολο ζήτημα όπως οι εργασιακές σχέσεις. Μαθαίνω μάλιστα πως ο Γραμματέας έχτισε ένα κεφάλαιο εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων και προώθησε τον τεχνικό διάλογο, εκεί που κάνεις δε πίστευε ότι θα έχει ευτυχή κατάληξη. Δεν ήταν τυχαία η ονομαστική αναφορά της Κεραμέως στο πρόσωπο του. Το νέο πλαίσιο διευκολύνει την υπογραφή συμβάσεων αλλά έχει ως κοινό παρανομαστή ότι οι αυξήσεις των μισθών δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητες της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της παραγωγικότητας της οικονομίας. Ας ελπίσουμε ότι κερδισμένοι θα είναι οι εργαζόμενοι.

Είναι γνωστό ότι οι μνημονιακοί περιορισμοί, οι αντικρουόμενες θέσεις και η έλλειψη κοινού τόπου άφηναν το πλαίσιο «παγωμένο». Με μια μεθοδική και χαμηλών τόνων προσέγγιση, η Νίκη Κεραμέως κατάφερε να φέρει στο ίδιο τραπέζι το σύνολο των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και να καταλήξει σε μια συμφωνία που ενισχύει τη σταθερότητα και διαμορφώνει καθαρούς κανόνες λειτουργίας για εργαζομένους και επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι όλοι οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι συμφωνούν σε πλήρη μετενέργεια, πιο εύκολη επέκταση ΣΣΕ και ρυθμίσεις για τον ΟΜΕΔ, αποτυπώνει το βάθος της δουλειάς που προηγήθηκε.

Ποιους βλέπει ο Τσίπρας;

Η πολιτική πιάτσα αναρωτιέται με ποιους συναντιέται ο Τσίπρας και ποιους θα πάρει μαζί του στο νέο κόμμα. Εγώ πάλι μαθαίνω ότι συνδαιτημόνες του πρώην Πρωθυπουργού σε διάφορα δείπνα δεν είναι πολιτικοί φίλοι ή αντίπαλοι, αλλά άνθρωποι της αγοράς, τη γνώμη των οποίων αποζητά για μια σειρά από ζητήματα. Το αναφέρω διότι άνθρωπος μου με μεγάλη εμπειρία, μου επεσήμανε πως το βασικό κοινό του βιβλίου Ιθάκη, δεν είναι οι ψηφοφόροι του, αλλά ο επιχειρηματικός κόσμος, τον οποίο θέλει να διαβεβαιώσει πως οι μέρες της επαναστατικής γυμναστικής που θα άλλαζε τον κόσμο, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Καραμανλής και Βενιζέλος μαζί

Μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη από τον χώρο της «μεταπολιτικής» εντόπισα στην ανακοίνωση για τον εορτασμό των 15 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδα «Δημοκρατία». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στο χώρο του πρώην Καπνεργοστασίου στη Λένορμαν και θα έχει ως βασικούς ομιλητές τον Κώστα Καραμανλή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θα περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις δικές τους παρατηρήσεις για τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, με την επισήμανση πως οι δυο τους εμφανίζουν μια σύμπλευση τελευταία που δεν την είδαμε στα χρόνια που ήταν ενεργοί πολιτικά.

Το βραβείο της Κύρας

Με την κορυφαία διάκριση του Greek International Women Awards για γυναίκες από την Ελλάδα που διαπρέπουν παγκοσμίως, βραβεύτηκε η διευθύντρια Επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο μήνυμα της, η Κύρα Κάπη, μία γυναίκα που εργάζεται επιτυχώς δίπλα στον πρωθυπουργό όλα αυτά τα χρόνια-από τότε που δεν ήταν καν πρόεδρος της ΝΔ, ευχαρίστησε για τη μεγάλη τιμή αφιερώνοντας το βραβείο στο δικό της μοναδικό στήριγμα, τον πατέρα της, ο οποίος τη μεγάλωσε μόνος του, καθώς η μητέρα της έφυγε νωρίς από τη ζωή. «Χωρίς αυτή τη δύναμη που μου χάρισε, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα και δεν θα ένιωθα η ίδια μια περήφανη μαμά για την Αλεξάνδρα μου», έγραψε η κ. Κάπη στο LinkedIn.