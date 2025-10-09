Μητσοτάκης για συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς: «Ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «καλωσορίζει» όπως έγραψε σε ανάρτησή του τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα. Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Καλωσορίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις».

Ι welcome the agreement on the first phase of President Trump΄s Gaza plan- a step toward hope and stability. All parties must fully uphold the terms. Greece reaffirms its commitment to a secure and peaceful Middle East and is ready to play its part. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 9, 2025

H ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

ια «ιστορική συμφωνία» μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών, μετά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα «X» στα αγγλικά, το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Greece welcomes the historic agreement reached between Israel and Hamas on the first phase of U.S. President Trump’s Gaza peace plan, leading to a ceasefire, an increase in the delivery of humanitarian aid, and the release of all hostages. pic.twitter.com/Pgj0xBE61I — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 9, 2025

Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, αυτή η σημαντική πρόοδος θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, διαρκή ειρήνη και ευημερία στην περιοχή».